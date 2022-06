Flugchaos : Lufthansa bittet um Verzeihung

Ein ganz besonderes Anzeichen, dass der diesjährige Reisesommer ein guter werde, will Stefan Baumert, der Deutschland-Chef des Reisekonzerns TUI, ausgemacht haben. Die Zahl der Google-Suchen zu Sonnencremes und Bewertungen dieser habe sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, berichtet er. Und für das eigene Geschäft bleibt Baumert dabei, es soll an den Vor-Pandemie-Sommer 2019 heranreichen, in der Nachfrage deutscher Kunden für Mallorca und die griechischen Inseln habe TUI schon das Vorkrisenniveau übertroffen. Doch in die Phase des Last-Minute-Geschäfts fallen nun nicht Urlaubersorgen vor Sonnenbrand, sondern Bedenken, an Flughäfen in ein großes Chaos zu gelangen.

Zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen gab es von den Flughäfen dort Bilder von Warteschlangen, die sich durch komplette Terminalhallen zogen, der Lufthansa-Konzern hat den Wegfall Tausender Flüge angekündigt, dazu kommen zahlreiche kurzfristige Absagen vor allem von der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings. Mitunter erfuhren Passagiere erst nach dem Check-In und der Gepäckabgabe von Streichungen und standen dann ohne Flug und ohne Koffer am Flughafen. Am Sonntag half dann in Düsseldorf sogar die Flughafenfeuerwehr mit der Bearbeitung des Gepäcks aus angekommenen Fliegern.