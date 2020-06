Kritik am Staatseinstieg : Lufthansa-Großaktionär Thiele erhöht Anteil auf 15 Prozent

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Diese haben der Vorstand unter Vorsitz von Carsten Spohr und der Aufsichtsrat schon befürwortet. Ohne Thieles Zustimmung wird die erforderliche Zweidrittelmehrheit auf dem virtuell stattfindenden Aktionärstreffen aber höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden, da nie alle Aktionäre anwesend sind.

Er habe abschließend noch keine Entscheidung über sein Stimmverhalten getroffen, sagte Thiele der F.A.Z. – und sagte, dass er nichts blockieren wolle: „Ich hoffe vielmehr, dass noch im Vorfeld etwas bewirkt und in Bewegung gebracht werden kann.“

Thiele machte seinem Unmut Luft über die Vorgehensweise in der Vorbereitung für die Hauptversammlung. „Ich störe mich an der apodiktischen Aussage, das es keine anderen, konsensfähigen Lösungen gäbe“, sagte er. Der Staat gerate als Aktionär in eine Doppelrolle und die nötige Sanierung der Lufthansa könne so verschleppt werden.

Nach Angaben des Lufthansa-Managements stehen ungefähr 22.000 Arbeitsplätze zur Disposition. Zudem sei der Bund ein Profiteur, der die neu ausgegebenen Aktien zu einem Viertel des aktuellen Börsenkurses erhalte. Als Kompromisslösung kann sich Thiele etwa eine indirekte Beteiligung der staatlichen KfW-Bank vorstellen, die sich politisch zurückhalte.