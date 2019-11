Lufthansa sagt 1300 Flüge ab : 180.000 Passagiere von Flugbegleiter-Streik betroffen

Knapp 1300 Maschinen der Lufthansa werden am Donnerstag und Freitag am Boden bleiben. Bild: dpa

Die Lufthansa hat wegen des ab Donnerstag angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter 1300 Flüge gestrichen. In dem am Mittwoch veröffentlichten Sonderflugplan fallen am Donnerstag 700 und am Freitag 600 von jeweils rund 3000 Verbindungen der gesamten Lufthansa-Gruppe aus, wie das Unternehmen am Mittwochmittag mitteilte. Davon seien rund 180.000 Passagiere betroffen. Zudem kündigte das Unternehmen an, den angekündigten Streik weiter juristisch verhindern zu wollen. Nach der morgendlichen Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt, dass der Streik zulässig sei, gehe man nun vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht in Berufung.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Damit stehen Kunden der Lufthansa wegen des Konflikts zwischen Konzern und Flugbegleiterorganisation Ufo weiter Stunden der Ungewissheit bevor: Ob es zum großen Streik kommt, entscheidet sich im Laufe des Mittwochs.

Ufo hatte, gestützt auf das Ergebnis einer Urabstimmung, schon zu Wochenbeginn zum Ausstand aufgerufen. Lufthansa wiederum hatte den nun verkündeten Ersatzflugplan, der zumindest Inlandspassagiere auf die Bahn umlenkt, längst erarbeitet. Am Mittwoch zog die Fluggesellschaft dennoch noch einmal alle Register – mit einem besonderen Doppelschlag aus Gerichtstermin und Gesprächsangebot.

Erster Akt: Verhandlung vor dem Arbeitsgericht

Los ging es um 9.30 Uhr vor dem Arbeitsgericht Frankfurt. Per Einstweiliger Verfügung wollte Lufthansa den Ausstand dort noch untersagen lassen. Das Gericht lehnte den Antrag allerdings ab. Formal hat Ufo zum Arbeitskampf aufgerufen, um Lösungen für diverse Detailfragen wie Spesen, Zulagen für Kabinenchefs und Übergangsregelungen für Saisonkräfte zu erstreiken. Vor allem ging es aber darum, Handlungsfähigkeit zu zeigen und den Konzern zu Verhandlungen zu bewegen.

Denn Lufthansa zweifelt nach langen Ufo-internen Querelen an der Vertretungsberechtigung des Vorstands und somit auch an der Rechtmäßigkeit von Ufo-Entscheidungen und -Streiks. Die Gewerkschaft gibt sich überzeugt, dass in der Streikfrage nicht kurzer Prozess gemacht werde.

Zweiter Akt: Gespräche am Abend

Der zweite Termin steht für den Abend an. Nachdem Lufthansa über Monate wegen ihrer Zweifel an der rechtlichen Handlungsfähigkeit der Gewerkschaft Tarifverhandlungen abgelehnt hat, hat der Konzern für 18 Uhr zumindest zu einem Gespräch eingeladen. „Eine Lösung kann nur im Dialog liegen“, hat Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr geschrieben.

Zufrieden dürfte man in den Ufo-Reihen über dieses Angebot nicht sein. Fraglich ist auch, ob das Abendtreffen rechtzeitig Klarheit für Passagiere bringen kann – wenn diese nicht schon am Vormittag vor Gericht geschaffen wird. Schließlich soll der Streik um Mitternacht an allen Standorten der Marke Lufthansa im Inland beginnen.

Ufo hegt den Verdacht, dass es sich bei dem Termin um eine „PR-Maßnahme“ handelt. Dennoch will man das Gespräch suchen. „Auch wenn wir noch nicht daran glauben können, dass es sich hier um eine ernstgemeinte Befriedung handelt, werden wir dieser Einladung folgen“, informiert Ufo. Besonders stößt der Gewerkschaft auf, dass nach dem Willen der Lufthansa nicht nur die beiden Streitparteien am Tisch sitzen sollen. Der Konzern hat auch Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) eingeladen.

Mehr zum Thema 1/

In Bezug auf Verdi hatte Ufo unterstellt, dass sich Lufthansa mit dieser Gewerkschaft einen angenehmeren Tarifpartner heranziehen will. Und zur IGL, in der auch ehemalige Ufo-Funktionäre engagiert sind, merkt Ufo an, dass deren Flugbegleitergewerkschaft Cabin Union (CU) formal noch gar nicht aktiv sei. Sie hat erst für den 11. November zur konstituierenden Mitgliederversammlung geladen.

Ufo dokumentiert derweil, dass die Einladung der Lufthansa nicht das einzige Schreiben des Konzerns in dieser Woche gewesen ist. Lufthansa hatte doch Verhandlungen angeboten – allerdings erst für den 15. Februar 2020. Denn am 14. Februar will Ufo den Vorstand neu wählen. Lufthansa hatte zuvor Unverständnis geäußert, dass Ufo nach internem Streit, Rücktritten und Nachbenennungen keine frühere Wahl angesetzt hatte. Ufo erwähnt hingegen, dass nur 2 Prozent der Teilnehmer der jüngsten Mitgliederversammlung für die Abwahl des aktuell aus zwei Personen bestehenden Vorstands votiert hatten.

Die Gewerkschaft will mit Verhandlungen nicht bis Februar warten. Laut einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Schreiben hatte Ufo Lufthansa angeboten, auf einen Streikaufruf zu verzichten, wenn Lufthansa sofort Verhandlungen aufnehme – und zwar unabhängig vom Ausgang der Urabstimmung.

Erwartungsgemäß ließ sich der Konzern nicht darauf ein. Lufthansa hat zudem eine Prüfung angestrengt, ob Ufo noch eine tariffähige Gewerkschaft ist. Eine Entscheidung darüber wird aber erst für April 2020 erwartet. Der Arbeitgeberverband AGVL hatte Ufo zuletzt schon als „Verein“ statt als „Gewerkschaft“ bezeichnet.

Vorerst sind sich die Streitparteien nur in einem einig: Die „verfahrene Situation“ sei „weder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch unseren Kunden länger zumutbar“, schrieb Lufthansa-Chef Spohr der Gewerkschaft. Der Ufo-Vorstand diagnostizierte in einem Brief an Lufthansa zum bisherigen Konfliktverlauf: „Schon auf mittlere Sicht dürften bei dieser Strategie wohl weder Sie noch wir auf nennenswertes Verständnis der Außenwelt hoffen.“