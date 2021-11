Luftfahrtmesse in Dubai : Große Zahlen gab es nur bei Airbus

Der Kunde ist bei Airbus König, auch in schwierigen Zeiten. Wie der europäische Flugzeughersteller am Dienstag am Rande der Luftfahrtmesse in Dubai stolz verkündete, habe man auf speziellen Wunsch einen Helikopter mit veganer Innenausstattung ausgeliefert. Bestellt habe ihn ein deutscher Bauunternehmer, dessen Gattin Tierschutz am Herzen liege.

Insgesamt zeigt die bis Donnerstag dauernde Luftfahrtmesse, dass auch das Geschäft mit ganz normalen Flugzeugen wieder Fahrt aufgenommen hat. Und dank eines Großauftrags war Airbus schnell der Sieger der Branchenschau. Der amerikanische Investor Indigo Partners, Anteilseigner an mehreren Billigfluglinien rund um die Welt, darunter die auch in Deutschland aktive Wizz Air, orderte gleich 255 Flugzeuge von Typ A321neo und A321XLR mit größerer Reichweite.