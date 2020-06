Luftfahrtbranche : Lufthansa und Flugbegleiter-Gewerkschaft einigen sich auf Krisenpaket

Aktualisiert am

Lufthansa-Maschinen am Flughafen in München Bild: AFP

Kurz vor der Hauptversammlung der Lufthansa hat sich das Unternehmen mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO auf ein Sparpaket zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise geeinigt. Darin sind Einsparungen von mehr als einer halben Milliarde Euro vorgesehen, wie beide Seiten in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Durch die Vereinbarungen könnten betriebsbedingte Kündigungen für die 22.000 Kabinenmitarbeiter während des Zeitraums der Krise vermieden werden, erklärte die Lufthansa.

Das Sparprogramm gilt nach UFO-Angaben bis Ende 2023 und umfasst einen vierjährigen Kündigungsschutz. Vereinbart wurde nach Angaben des Konzerns unter anderem, dass Vergütungsanhebungen ausgesetzt, Flugstunden von Mitarbeitern gesenkt und die Gehälter entsprechend reduziert werden. Auch sollen demnach Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung temporär gesenkt werden.

Zustimmung der Mitglieder steht noch aus

Ferner seien freiwillige Maßnahmen wie unbezahlter Urlaub, weitere Arbeitszeitabsenkungen und geförderte, vorzeitige Wechsel in die Altersversorgung vereinbart worden, teilte die Lufthansa mit. Dem Abschluss müssen noch die UFO-Mitglieder zustimmen. Die Urabstimmung soll in Kürze beginnen, wie die Gewerkschaft ankündigte. Vereinbarungen der Lufthansa mit anderen Gewerkschaften über Maßnahmen in der Corona-Krise stehen noch aus.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann bezeichnete die Einigung mit UFO als „wichtiges Signal" an die außerordentliche Hauptversammlung am Donnerstag. Bei der Versammlung sollen die Aktionäre über den staatlichen Rettungsplan für den durch die Corona-Krise schwer angeschlagenen Konzern abstimmten. Durch den Abschluss „wollen wir betriebsbedingte Kündigungen in der Kabine der Lufthansa vermeiden", erklärte Niggemann. Auch sehe der Konzern die Einigung „als Zeichen einer wiedergewonnenen und konstruktiven Sozialpartnerschaft mit der UFO".

UFO-Verhandlungsführer Nicoley Baublies betonte, der Abschluss bringe dem Kabinenpersonal „die dringend benötigte Arbeitsplatzsicherheit". Er äußerte die Hoffnung, dass die Einigung eine deutliche Zustimmung der Aktionäre zum staatlichen Rettungspaket befördere. UFO-Chef Daniel Flohr erklärte, durch die Vereinbarungen bewiesen die Gewerkschaft und der Konzern nach Jahren heftiger Auseinandersetzungen nun „verantwortungsvolle Einigungs- und Handlungsfähigkeit".

Die außerordentliche Hauptversammlung der Lufthansa beginnt am Donnerstagmittag. Die Zustimmung zu den Staatshilfen im Umfang von neun Milliarden Euro gilt inzwischen als gesichert, nachdem der Großaktionär Heinz Hermann Thiele am Mittwochabend nach einigem Zögern in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sein Ja angekündigt hatte. Der Plan zum Einstieg des Staates bei der Lufthansa kann nur mit Zustimmung der Hauptversammlung umgesetzt werden.

Im Vorfeld der Versammlung versicherte Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch, dass das Unternehmen keine Erhöhung der Flugpreise plane – er rechnet sogar mit zunächst sinkenden Preisen. „Spontan würde ich sagen, zunächst gehen Preise zurück, weil zu viel Angebot im Markt ist – aber nicht alle Airlines werden Corona langfristig überstehen", sagte Spohr der "Bild"-Zeitung.