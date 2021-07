Zukunft der Luftfahrt : Auf dem Weg zum CO2-freien Flug

Die Luftfahrt muss ihre Emissionen verringern, um ihren Anteil am Klimawandel zu reduzieren. Diese Unternehmen arbeiten schon jetzt an zukunftsfähigen Antriebsformen.

Auf den Straßen rund um den Stuttgarter Flughafen sind inzwischen unzählige Elektroautos zu sehen, doch auf dem Vorfeld kein einziger Elektro- oder Wasserstoffjet, der die Passagiere an ihr Ziel bringt. Denn solche existieren noch gar nicht. Aber es gibt erste Schritte auf dem Weg dahin. In Stuttgart hob vor knapp fünf Jahren der erste nur mit Wasserstoff und Brennstoffzellen angetriebene viersitzige Flieger namens HY4 zum Testflug vor Publikum ab. Und mit inzwischen mehr als 70 Starts und Landungen ist die Anwendbarkeit der Technik in der Luftfahrt bewiesen worden, so Josef Kallo, der führende Kopf dahinter, der am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Universität Ulm das Thema vorangetrieben hatte. Der Professor tüftelt seit Jahren an einem Batterie-Brennstoffzellensystem, um Flugzeuge mit Passagieren umweltfreundlich fliegen zu lassen.

Jetzt werden die Pläne dafür deutlich konkreter: Denn mit der entsprechenden Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie der H2FLY GmbH soll auf Basis einer Dornier 328 ein klimaneutrales Regionalflugzeug entwickelt werden. Dazu unterzeichneten Kallo, der Geschäftsführer des Start-ups H2FLY ist, und der in Oberpfaffenhofen ansässige Flugzeughersteller Deutsche Aircraft GmbH, eine entsprechende Absichtserklärung.