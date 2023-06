Nur Fliegen ist schöner: Maschinen von Air Baltic mussten zuletzt häufiger am Boden bleiben, hier in Riga. Bild: Bloomberg

Martin Gauss verliert allmählich die Geduld. Der Vorstandschef der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic ist eigentlich froh, dass seine kleinen Airbus-Jets des Typs A220 mit der jüngsten Generation von Triebwerken des US-Herstellers Pratt & Whitney ausgerüstet sind. Diese Motoren senken den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu vorherigen Modellen erheblich. Aber sie haben sich als anfällig für Reparaturen herausgestellt, und dafür fehlen sowohl Ersatzteile als auch Personal.

Die Konsequenz: Ein Viertel der Air-Baltic-Flotte ist derzeit außer Betrieb, und in ihrer Verzweiflung mietete die Fluggesellschaft andere – mit Blick auf den Kerosinverbrauch deutlich weniger effiziente – Maschinen an. Gauss sagte der Branchenpublikation „Simple Flying“ kürzlich, er sei „total unglücklich“, wie Pratt & Whitney mit der Situation umgehe: „Die nehmen unser Triebwerk, bringen es in die Werkstatt und geben es nicht zurück.“ In einem anderen Interview erklärte Gauss, dass Reparaturen, die normalerweise 60 bis 90 Tage dauerten, jetzt fast ein Jahr in Anspruch nehmen könnten.

Air Baltic ist von der Triebwerkskrise besonders stark betroffen. Die vom Deutschen Gauss geführte Fluggesellschaft setzte früher und konsequenter als andere Airlines auf A220-Flugzeuge, die allesamt mit Pratt-Motoren ausgestattet sind – während für die A320neo-Baureihe von Airbus alternativ auch Triebwerke von CFM International , einem Gemeinschaftsunternehmen des französischen Herstellers Safran und General Electric aus den USA, zur Verfügung stehen. Dort sind keine Probleme in vergleichbarer Größenordnung bekannt.

Air Baltic war im Jahr 2015 Erstkunde des ursprünglich vom kanadischen Flugzeugbauer Bombardier als CS300 auf den Markt gebrachten A220. Die Fluggesellschaft kündigte damals eine Komplettumstellung ihrer Flotte an, der geringe Treibstoffverbrauch und die geringen CO 2 -Emissionen galten als großer Vorzug.

Air Sénégal und Go First fordern Schadenersatz

Allein mit den Schwierigkeiten ist Air Baltic indes nicht. Auch bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Swiss ist rund ein Drittel der A220-Flotte betroffen. Die Muttergesellschaft hat zudem ihre A320neo-Flotte überwiegend mit Pratt-Triebwerken ausgerüstet und muss auch wegen fehlender Ersatzteile drei am Boden lassen. Ausfälle vermeldeten in den vergangenen Monaten mit KLM und Turkish Airlines auch andere große Fluggesellschaften. Und von Air Sénégal und Go First aus Indien sind schon erste Schadenersatzforderungen publik geworden. Letztere meldete Anfang Mai sogar Insolvenz an und begründete dies mit der „immer weiter steigenden Zahl ausfallender Motoren“.

Der Mangel an Triebwerken trifft die Branche empfindlich, die diese Woche in Le Bourget nahe Paris zum ersten Mal seit 2019 wieder auf der größten Luftfahrtmesse der Welt mit rund 2500 Ausstellern und 300 offiziellen Delegationen zusammenkommt. Nach dem Corona-Rückgang ist das Reiseaufkommen zuletzt stark gestiegen, der Markt für Flugzeuge wegen ohnehin strapazierter Lieferketten und knapper Bauteile aber leer gefegt. Die Airlines und die großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing haben dadurch zunehmend Schwierigkeiten, die notwendigen Kapazitäten für die Nachfrage nach Flügen bereitzustellen. Das ist umso misslicher mit Blick auf die Sommersaison und wird womöglich weit darüber hinaus das Geschäft behindern. Gauss von Air Baltic schätzt, dass sich die Engpässe erst 2025 auflösen.