Tschechischer Unternehmer : Vom Bauarbeiter zum Investor

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein tschechischer Familienunternehmer einen deutschen Marktführer kauft. Denn zum einen investieren Tschechen eher wenig in Deutschland, zum anderen sind die nach deutschem Verständnis klassischen ­mittelständischen Familienunternehmen auch 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beim ehemals sozialistischen Nachbarn im Südosten noch rar.

Doch es gibt Ausnahmen. Lubomír Stoklásek zum Beispiel. Die Forbes-Liste der reichsten 100 Tschechen verortet ihn 2020 mit einem Vermögen von umgerechnet 180 Millionen Euro auf Platz 53. Ihm gehört der größte Landmaschinenhersteller der Republik, Agrostroj. Daneben besitzt er in Tschechien eine Spedition, vier Hotels, ein Bauunternehmen und einen Bauernhof. Seit einigen Wochen gehört auch der niedersächsische Landmaschinenhersteller Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH aus Lengede dazu, samt der vier Werke in Deutschland, Polen und Amerika und der Vertriebsorganisation in Russland.