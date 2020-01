Nach Sensationsfund : Louis Vuitton im Diamantenfieber

Aus Sicherheitsgründen ist die Information nicht offiziell, doch der Stein soll sich derzeit in der Louis-Vuitton-Boutique am Pariser Place Vendôme, Nummer 4, befinden. Am kommenden Dienstag wird er ausgewählten Kunden und der Presse präsentiert. Louis Vuitton hat den zweitgrößten jemals gefundenen Rohdiamanten erworben und will jetzt dafür sorgen, dass es alle Welt weiß. Nach Paris geht der Stein auf Reisen, unter anderem nach Taiwan.

Der Kauf für eine ungenannte Summe soll den Vorstoß des weltführenden Luxuswarenherstellers LVMH und seiner wichtigsten Tochtergesellschaft Louis Vuitton in ein Marktsegment demonstrieren, das die Experten als „harten Luxus“ bezeichnen. Damit sind Schmuck und Uhren gemeint. Louis Vuitton ist durch Lederwaren und Bekleidung berühmt geworden. Edelsteine sind aber das jüngste Expansionsfeld, in dem man auf besonders hohe Wachstumsraten hofft, wie auch die Übernahme des amerikanischen Schmuckherstellers Tiffany durch LVMH für 14,7 Milliarden Euro gezeigt hat.