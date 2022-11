Wingtech muss wieder verkaufen : London blockiert Übernahme einer Chipfabrik durch China

Das britische Wirtschaftsministerium hat die Übernahme der größten Mikrochipfabrik auf der Insel durch ein chinesisches, staatsnahes Unternehmen verhindert. Die Entscheidung folgte einer vier Monate dauernden Prüfung durch die Regierung nach dem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz. Begründet wird sie mit dem Risiko, dass „Technologie und Know-how“ abfließen könnten, falls die Fabrik neue Verbindungshalbleiter entwickeln würde. Nun muss der chinesische Konzern Wingtech die im vergangenen Jahr erworbenen 86 Prozent an der Newport Wafer Fab in Wales wieder verkaufen.

Die Chinesen hatten die Chipfabrik über ihre niederländische Tochtergesellschaft Nexperia im Juli 2021 komplett gekauft. Zuvor waren sie Minderheitsaktionär mit 14 Prozent. Für die restlichen 86 Prozent bezahlte Nexperia 63 Millionen Pfund (etwa 72 Millionen Euro). Die Fabrik in Wales stellt pro Jahr etwa 200 000 Siliziumwafer für elektronische Systeme her, die in Kaffeemaschinen oder in die Autoscheibenwischersteuerung eingebaut werden, und beschäftigt in Newport gut 500 Mitarbeiter.

Nexperia zeigte sich über den Beschluss der Londoner Regierung empört. Ländermanager Toni Versluijs sagte: „Wir sind echt schockiert. Die Entscheidung ist falsch. Wir werden Berufung einlegen, um diese Divestment-Anordnung zu revidieren.“ Auch Nexperias Vorstandschef Xuezheng Zhang versucht hinter den Kulissen Druck auszuüben. Nexperia betreibt nahe Manchester eine weitere Fabrik mit 1000 Beschäftigten.

Während und nach der Corona-Pandemie gab es global Engpässe und Lieferschwierigkeiten für die Mikrochips, die zentraler Bestandteil für alle elektronischen Geräte sind. Die in Südwales hergestellten Chips basieren auf einer eher älteren Technologie, doch fürchtete die Regierung trotzdem, dass Hightech-Know-how aus dem Wales Cluster abfließen könne. Nexperia ist ein führender Massenproduzent von Chips. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 14 000 Mitarbeiter. Wingtech Technology aus China, einer der größten Chiphersteller für die Smartphones, der für Huawei Technologies und Xiaomi Corp produziert, hat 2019 die Kontrolle über Nexperia übernommen und dafür mehr als 5 Milliarden Dollar bezahlt. Ein Drittel der Anteile an Wingtech sollen unter der Kontrolle des chinesischen Staats stehen.

Die Newport Wafer Fab (NWF) machte zwischen 2018 und 2020 ein- bis zweistellige Millionenverluste, und es drohte eine Insolvenz. Aufgebaut wurde die Fabrik in den frühen 1980er-Jahren durch das damalige Halbleiterunternehmen Inmos, das hohe öffentliche Subventionen erhielt. Im internationalen Maßstab ist die NWF ein kleiner Fisch. Laut letztem Jahresbericht machte sie nur gut 30 Millionen Pfund Umsatz. Zum Vergleich: Der globale Marktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) kam im Geschäftsjahr 2021/2022 auf über 70 Milliarden Dollar Umsatz. Nexperia setzte 2021 etwas mehr als 2 Milliarden Dollar um.

Der Streit um die Übernahme des relativ kleinen Werks in Newport ist nun symptomatisch für den neuen, kritischeren Ansatz Londons bei der Beurteilung chinesischer Techunternehmen. London hat entschieden, dass Huawei sich aus dem Aufbau des 5-G-Mobilfunknetzes zurückziehen. Schon eingebaute Teile werden wieder entfernt. Allerdings gibt es in Großbritannien auch kritische Stimmen, die fragen, wie die Zukunft der Chipindustrie aussehen soll, wenn Investoren mit chinesischem Hintergrund ausgeschlossen werden.