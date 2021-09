Lokführer-Streik geht weiter : Landesarbeitsgericht lehnt Einstweilige Verfügung ab

Der Lokführerstreik kann nach einem Gerichtsbeschluss wie geplant bis Dienstagmorgen weitergehen. Das hessische Landesarbeitsgericht teilte am Freitag mit, es habe die Berufung der Deutschen Bahn zurückgewiesen, mit der der Staatskonzern den Arbeitskampf der Gewerkschaft GDL stoppen wollte.

Die Deutsche Bahn argumentiert, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu illegalen Streikzielen aufgerufen habe. Zudem führten die Lokführer einen unzulässigen Unterstützungsstreik für andere Bahnbeschäftigte durch.

In erster Instanz hatte am Donnerstagabend aber schon das Arbeitsgericht Frankfurt am Main die Forderungen der Gewerkschaft für rechtmäßig befunden. Zuvor war der Versuch des Vorsitzenden Richters Volker Schulze gescheitert, mit einem Vergleich beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Die GDL hat den Streik am Freitag fortgesetzt. Der Ausstand soll nach fünf Tagen am Dienstag enden.