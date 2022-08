Klaus-Michael Kühne : „So eine Regierung hat Deutschland nicht verdient“

Herr Kühne, im Juni haben Sie gesagt, dass Sie Ihr Engagement beim HSV gerne zurückfahren würden. Doch jetzt haben Sie angeboten, dem Verein 120 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen und ihre Beteiligung an der HSV Fußball AG auf rund 40 Prozent zu erhöhen. Wie erklären Sie diesen Sinneswandel?

Das ist in der Tat widersprüchlich. Aber Fußball ist eine sehr emotionale Sache. Wenn man einen Lieblingsverein hat, dann kommt man ein Leben lang nicht davon los. Es ist der Versuch, Ordnung und Stabilität im Verein zu schaffen – mit sehr geringer Chance, dass dies auch gelingt. Aber wegen der hohen Erträge aus meinen Beteiligungen an Kühne + Nagel und Hapag-Lloyd ist die Liquidität in meiner Holding so groß, dass ich dem HSV solche Beträge zur Verfügung stellen könnte. In Hamburg lieben alle den HSV, aber keiner will sich finanziell engagieren. Da bleibe ich immer als Einziger übrig.

Ihre Offerte ist an Bedingungen geknüpft, die der HSV-Präsident Marcell Jansen für nicht erfüllbar hält. Was sagen Sie dazu?

Ich habe sehr viel öffentlichen Gegenwind bekommen, aber das bin ich gewohnt. Ich habe ein dickes Fell. Intern hat die Vereinsspitze gar nicht so negativ reagiert; sie will mit mir sprechen. Nur hat die Vereinsführung immer Angst vor den Fans, die keine fremden Einflüsse zulassen wollen und dann gleich immer auf die Barrikaden gehen. Ob man einen Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen findet, ist völlig offen.

Im Gegenzug für frisches Geld fordern Sie mehr Mitsprache. Dabei kommen Sie in der Fußballwelt doch nicht aus der Tiefe des Raumes . . .

Das ist richtig. Mir geht es um Mitsprache im Sinne einer Beratung, also dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie man die Dinge verbessern kann. Man muss die Finanzen des Vereins in der richtigen Form ordnen. Und das müssen eben auch die richtigen Leute machen. Es muss Veränderungen geben. Wir brauchen andere Leute im Management und im Aufsichtsrat. Mir wäre am liebsten, wenn wir eine neutrale Instanz fänden, die dort die richtige Auswahl trifft. Ich will das gar nicht selbst entscheiden. Dafür bin ich viel zu weit weg vom Fußballgeschäft.

Sie bieten an, das Namensrecht am Volksparkstadion fortzuführen, es in „Uwe-Seeler-Stadion“ umzutaufen und dafür über einen Zeitraum von zehn Jahren bis zu 40 Millionen Euro zu zahlen. Dagegen dürfte es keinen Widerstand geben, oder?

Damit möchte ich den vielen HSV-Fans einen großen Gefallen tun. An einem solchen Zufluss zur Stadionfinanzierung ist der Verein sehr interessiert. Aber den gibt es nur im Paket mit den anderen Teilen meines finanziellen Angebots.

War der finanzielle Einsatz für den HSV das schlechteste Geschäft, das sie je gemacht haben?

Ja, natürlich. Das war eine Fehlentscheidung par excellence; da beißt die Maus keinen Faden ab.

Über Ihre Kühne Holding sind Sie jetzt mit einem Anteil von 15 Prozent größter privater Aktionär der Lufthansa. Was versprechen Sie sich von dieser Beteiligung?

Wir hatten einen hohen Dividendenzufluss aus der Beteiligung an der Reederei Hapag-Lloyd. Es lag nahe, das Portfolio meiner Holding im Bereich Logistik und Verkehr zu erweitern und in die Luftfahrt zu investieren. Also nahm mein Interessenvertreter Karl Gernandt Kontakt zum Bund auf, der sich im Zuge des Rettungsmanövers für die Deutsche Lufthansa an der Airline beteiligt hatte. Doch die Herren Habeck und Lindner wollten keine Entscheidung über einen Verkauf der Anteile fällen. Als der Lufthansa-Aktienkurs zu Beginn dieses Jahres immer weiter sank, kauften wir uns dann einfach über die Börse ein. So konnten wir zu einem sehr günstigen Preis ein Lufthansa-Paket erwerben. Wir kennen das Unternehmen: Kühne + Nagel arbeitet schon seit Langem eng mit Lufthansa Cargo zusammen.