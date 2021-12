Log4j-Entwickler Christian Grobmeier : „Man muss aufpassen, nicht durchzudrehen“

Dass ein Hacker mit einer Schadsoftware die Sicherheitsschranke eines Systems überwunden hat, wird oft viel zu spät erkannt. Bild: Reuters

Manche sehen schon das Internet in Flammen: Die angreifbare Java-Bibliothek Log4j versetzt die IT-Welt gerade in höchste Aufregung. An der Software hat der deutsche Entwickler Christian Grobmeier mitgearbeitet. Wie fühlt er sich gerade so?