Es gibt einige Spielhallen in Bingen am Rhein. Zwei gut sichtbare in der Ortsmitte allein, viele mehr an anderen Ecken der Kleinstadt mit knapp 25.000 Einwohnern. „Wir haben viele Spielhallen, aber keine illegalen Café-Kasinos“, beteuert Thomas Feser (CDU), Oberbürgermeister von Bingen, im Gespräch auf der Burg Klopp. „Wir haben ein Drogenproblem“, gibt er zu, „aber keine Probleme mit dem Glücksspiel.“

Hätte der Oberbürgermeister ein Pro­blem mit dem Glücksspiel, hätte er ein Problem mit dem größten Arbeitgeber und Steuerzahler am Ort. Löwen Entertainment entwickelt und produziert in Bingen seit den Fünfzigerjahren Glücksspielautomaten und andere Spiele, wie man sie aus Kneipen und Spielhallen kennt, zum Beispiel elektronische Spicker-Scheiben. Das Unternehmen, das der österreichischen Novomatic-Gruppe angehört, beschäftigte Ende 2020 rund 4200 Mitarbeiter und brachte der Unternehmensmutter 2021 rund 261 Millionen Euro Umsatz ein.