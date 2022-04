Lockdown in Schanghai : Übernachten im Bettenlager im Betrieb

Nachdem Expats in sozialen Medien geklagt hatten, ihnen gehe im Lockdown das Trinkwasser aus, kamen am Dienstag in Schanghai zum ersten Mal Gerüchte über eine Evakuierung der dort lebenden Ausländer auf. Das französische Konsulat hatte bei seinen Staatsangehörigen in der Stadt schon per Email ein Stimmungsbild eingeholt, ob diese raus wollten aus dem Land. Was war mit den Deutschen?

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Würde die Bundesregierung Flugzeuge schicken, um die 4000 verbliebenen Bundesbürger und ihre Familien aus Sorge vor schweren Gesundheitsschäden aus der Stadt zu retten? Schließlich gibt es zurzeit nur sehr wenige zivile Flüge. Viele Deutsche haben das Wirtschaftszentrum Chinas, Deutschlands wichtigstem Handelspartner, ohnehin schon verlassen: Die Zahl der Bundesbürger war vor der Pandemie noch doppelt so hoch. Das deutsche Generalkonsulat wollte die Fragen nicht beantworten und verwies auf einen geplanten Videocall, in dem sich die Deutschen in der Stadt über die Lage im nicht enden wollenden Lockdown informieren konnten, der längst zum Ausnahmezustand geworden ist.