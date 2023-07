Der Hafen Mukran wurde in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen und kann so mit besonders hohem Tempo geplant und gebaut werden. Bild: dpa

Das Ostseebad Binz auf Rügen gibt den Kampf gegen die in Sichtweite der Badestrände geplante Importanlage für Flüssigerdgas (LNG) nicht auf. Nachdem der Bundestag kurz vor der Sommerpause den Hafen Mukran in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen hat und so mit besonders hohem Tempo geplant und gebaut werden kann, wird nun der Blick auf das Geld gelenkt, das die ungeliebten Projekte möglich machen soll. Dem Investor Deutsche Regas GmbH & Co. KGaA, der schon das erste privat finanzierte LNG-Terminal im ostdeutschen Lubmin finanziert hat, wird nun ein intransparenter Finanzierungshintergrund vorgeworfen. Regas weist diese Vorwürfe zurück und spricht von „öffentlicher Diskreditierung“ und von „Verdachtskampagne“.

Die Solidität des Investors ist durchaus ein wichtiger Aspekt, weil LNG ein gefährlicher Stoff ist. „Für Störfallanlagen ist die Zuverlässigkeit der Betreiberin eine zwingende gesetzliche Genehmigungsvoraussetzung“, erläutert der Anwalt Reiner Geulen, dessen Berliner Kanzlei von der Gemeinde Binz mit den Recherchen beauftragt wurde. Zu den Ergebnissen hat er eine umfangreiche Pressemitteilung verbreitet, die beim oberflächlichen Lesen den Verdacht aufkommen lässt, Regas könnte tief in unsolide finanzielle Transaktionen verstrickt sein.