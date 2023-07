Der Kampf um Industriekunden im potentiellen Milliardenmarkt der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) nimmt weiter Fahrt auf. Nach Microsoft, Google und Amazon hat nun auch Meta seine Pläne für das Geschäft mit großen Sprachmodellen konkretisiert. In einem Blogpost kündigte Meta am Dienstagabend die neuste Version seiner Künstlichen Intelligenz Llama an. Metas Entwickler haben Llama 2 nach eigenen Angaben mit einer 40 Prozent größeren Datenmenge trainiert als die Vorgängerversion, es soll so bessere Ergebnisse liefern.

Sogenannte große Sprachmodelle können auf Knopfdruck selbständig eigene Texte, Bilder und Videos in lange unbekannter Qualität erstellen und stecken beispielsweise hinter den Chatbots ChatGPT von Open AI und Bard von Google. Meta forscht seit Jahren ebenfalls an derartigen Programmen und hatte schon Anfang des Jahres sein Sprachmodell namens Llama vorgestellt und für KI-Experten zum Austesten bereitgestellt.

Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern stellt Meta die neueste Version Unternehmen und Forschern kostenlos zur Verfügung. Unternehmen und Forscher können das Grundlagenmodell nach ihren eigenen Vorstellungen anpassen und darauf basierend Anwendungen entwickeln.

Überraschendes Bündnis mit Microsoft

Beim Vertrieb der Software setzt Meta auf einen unerwarteten Partner: Microsoft. Trotz einer engen Partnerschaft mit Open AI ist Llama 2 ab sofort über Microsofts Cloud-Angebot Azure verfügbar. Die Software ist auch für die lokale Ausführung in einem Windows-Umfeld optimiert. Meta bezeichnete Microsoft als „präferierten Partner“ für Llama 2.

Allerdings ist die Künstliche Intelligenz auch über andere Plattformen erhältlich, unter anderem über Amazons Cloudsparte Amazon Web Services (AWS). AWS hatte selbst erst vor wenigen Wochen die KI-Plattform Bedrock angekündigt, die Kunden den Zugriff auf zwei von Amazon selbst entwickelten Modellen sowie solche von anderen Entwicklern ermöglicht. Jetzt zieht auch Microsoft nach und öffnet seine Cloudinfrastruktur auch für andere Anbieter als Open AI.

Microsoft setzt damit auf verschiedene Pferde. Gerade erst hat das Unternehmen angekündigt, den in der Suchmaschine Bing integrierten Chatbot „Bing Chat” in einer speziellen Version für Unternehmen anzubieten. „Das wird die Anwendung sein, die generativer KI in den nächsten zwölf Monaten am meisten zu Wachstum verhelfen wird“, sagte der zuständige Microsoft-Manager Yusuf Mehdi im Gespräch mit der F.A.Z. Bing Chat basiert auf der gleichen Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT, ist aber an das Internet angeschlossen. Während Metas Modell und die über Azure verfügbaren GPT-Modelle eher zum Entwickeln neuer KI-Anwendungen gedacht sind, solle Bing Chat die Arbeit jedes Mitarbeiters erleichtern, sagte Mehdi.

„Open Source“-Ansatz als Alleinstellungsmerkmal

Für Meta ergibt es durchaus Sinn für den Vertrieb mit den großen Cloudanbietern zusammenzuarbeiten und deren enge Beziehungen in die Wirtschaft zu nutzen. Laut „Financial Times“ soll Meta zwar überlegt haben, Geld für die Nutzung von Llama 2 zu verlangen. Der US-Konzern habe diese Idee aber zumindest erst einmal wieder verworfen. Während Google und Microsoft den Programmcode ihrer Modelle schützen, liefert Meta ihn beim Herunterladen mit.

Mit diesem „Open Source“-Ansatz sollten die Weiterentwicklung neuer KI-Anwendungen gefördert und Ängste vor der Technologie abgebaut werden, heißt es bei Meta. Einige Beobachter sehen in Metas offenem Ansatz auch den Versuch, trotz eines technologischen Rückstands schnell eine große Nutzerbasis aufzubauen und die generative KI mit Hilfe von Dritten zu verbessern.

Erstmal profitiert der Konzern aber wohl nur indirekt. So will Meta eigene auf Künstlicher Intelligenz basierende Chatbots für sein soziales Netzwerk In­stagram oder den Kurznachrichtendienst Whatsapp anbieten.