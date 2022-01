Für Elektro-Mobilität : Weißes Gold aus Deutschland

Die größten Lithium-Vorkommen werden derzeit in Südamerika abgebaut – wie hier in einer Mine in Argentinien. Bild: Reuters

Mindestens zehn Kilogramm Lithium brauchen Hersteller für die Batterien eines Elektroautos. Die öffentlichen Angaben schwanken je nach Batterietyp und Größe allerdings stark. Unstrittig jedoch ist der Trend: Der Bedarf an Lithium wird durch den erwarteten Boom von stromgetriebenen Autos enorm steigen. Lithium ist zwar weltweit nicht knapp, aber es wird entweder unter sehr großem Wasserbedarf aus Salzseen in Bolivien und Chile abgebaut. Oder der von Investoren schon als „weißes Gold“ bezeichnete Stoff kommt wie heute noch üblich, zum sehr großen Teil aus China. Je stärker die Elektromobilität fortschreitet, desto stärker stiege also die Abhängigkeit der europäischen Automobilindustrie von China.

Abhilfe verspricht das noch junge deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy . Im Oberrheingraben will Vulcan mit Hilfe von Geothermiebohrungen Thermalwasser aus tiefen Erdschichten nach oben holen und das darin gebundene Lithium herausfiltern. Der Vorrat an Lithium ist unbestritten groß, die Pläne von Vulcan sind es auch. Allerdings hat das von dem Deutschen Horst Kreuter mitgegründete Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe tatsächlich erst ein altes Geothermie-Kraftwerk im pfälzischen Insheim für gut 31 Millionen Euro von den örtlichen Pfalzwerken gekauft, das nun für die Lithiumgewinnung umgebaut werden muss. Zudem hat sich das Unternehmen Anfang Januar nach eigenen Angaben fünf neue Lizenzen im Oberrheingraben gesichert. Neue Geothermiebohrungen aber, das zeigt die Erfahrung, treffen häufig auf Widerstände vor Ort.

Bis auf 40.000 Tonnen

Illuster dagegen liest sich schon jetzt die Liste der potenziellen Abnehmer: Volkswagen , der Opel-Mutterkonzern Stellantis , Renault, der belgische Recycling-Konzern Umicore und der Batteriehersteller LG Chem haben bereits längerfristige Lieferverträge unterzeichnet. Vulcan verspricht der Kundschaft nicht nur die Rohstoffversorgung aus Europa zu sichern, sondern auch deutlich weniger Wasser als bei der herkömmlichen Produktion zu verbrauchen. Zudem liefern die Kraftwerke nach wie vor CO2-freie Energie.

Für den gesamten Aufbau der Produktionskette hat das Unternehmen 1,8 Milliarden Euro veranschlagt. Die Muttergesellschaft Vulcan Energy Ressources ist in Australien börsennotiert – angeblich weil das Listing dort schneller und einfacher möglich war – und hat auf diesem Weg bereits Kapital eingesammelt. Zwischenzeitliche Vorwürfe eines Fonds, wonach Vulcan die Investoren in die Irre führe, hat der Vorstand im Rahmen eines Vergleiches im Dezember beendet.

Jetzt, offenbar kurz vor dem geplanten Zweitbörsengang in Frankfurt, meldet Vulcan einen weiteren wesentlichen Schritt im Geschäftsaufbau. Gemeinsam mit dem Chemieunternehmen Nobian – eine Ausgründung aus AkzoNobel – will Vulcan im Frankfurter Chemiepark Höchst eine erste Anlage bauen, um Lithiumchlorid in das für die Batterieproduktion nötige hochreine Lithiumhydroxid zu wandeln. Die Technik sei erprobt, sagte eine Sprecherin. Allerdings müsse noch geprüft werden, ob die bei dieser „Lithium-Elektrolyse“ anfallenden Beiprodukte Chlorgas und Wasserstoff wie geplant auch direkt vor Ort von Nobian weiterverarbeitet werden können. Vulcan hat sich nach eigenen Angaben bereits ein Grundstück gesichert, gleichwohl werde zunächst die Machbarkeit des Projektes geprüft. In einem zweiten Schritt soll eine Demonstrationsanlage gebaut werden. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Probephase werde die eigentliche Anlage gebaut. Details zur Finanzierung nannten beide Unternehmen nicht.

Nobian-Geschäftsführer Jürgen Baune wird mit den Worten zitiert, man freue sich sehr über die Zusammenarbeit. Nobian könne sich so „als wichtiger Akteur bei der Lieferung von Rohstoffen für die Batterieindustrie etablieren.“ Gehen die Pläne auf, will Vulcan 2024 das erste „Zero-Caron-Lithium“ liefern. Nach früheren Angaben soll dann in zwei Anlagen zusammen 15.000 Tonnen im Jahr hergestellt werden. In einem weiteren Schritt sollen drei Anlagen hinzukommen und die Kapazität auf 40.000 Tonnen gesteigert werden. Damit könnten nach Angaben des Unternehmens Batterien für mindestens eine Millionen Elektroautos im Jahr produziert werden.