Für reichlich Prominenz war gesorgt, als vor wenigen Wochen in Billy-Berclau die erste Batteriezellfabrik auf französischem Boden eingeweiht worden ist. Neben den Chefs von Mercedes-Benz, Stellantis und Totalenergies schaute auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorbei, schließlich ist die von den Konzernen gemeinsam getragene Automotive Cells Company (ACC), die in Kaiserslautern ein weiteres Werk baut, Ergebnis eines industriepolitischen Akkords zwischen Berlin und Paris. Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sprach von einem „großen Tag für die Industrie in Europa“.

Doch wer geglaubt hatte, mit der Einweihung der neuen Gigafactory wäre ein substanzieller Schritt heraus aus der Abhängigkeit von China gemacht, irrt. Denn nahezu alle Maschinen zur Produktion der Batteriezellen stammen aus dem Reich der Mitte. Der kleine verbleibende Rest ist japanischen oder südkoreanischen Ursprungs, während man nach Maschinen made in Europe in Billy-Berclau vergeblich sucht. Die Abhängigkeit von China setzt sich dort also einstweilen bloß fort – mit dem Risiko, dass Peking eines Tages die Ausfuhr von Komponenten oder Ersatzteilen beschränken könnte, wie es das aktuell im Fall der Rohstoffe Germanium und Gallium tut.

Bei ACC macht man aus der Verwendung chinesischer Maschinen für die in diesem Jahr beginnende Batteriezellproduktion kein Geheimnis. Gerne hätte man in Billy-Berclau einen europäischen Industriepartner gewählt, aber es habe nicht einen einzigen gegeben, der auch nur ein halbes Angebot habe vorlegen können, heißt es aus dem Unternehmen. Europa habe in diesem Maschinensegment „einen technologischen Rückstand, den es so in kaum einer anderen Branche gibt“, die Situation sei „grotesk“. Wohl oder übel musste ACC also auf etablierte chinesische Anbieter zurückgreifen – oder das Projekt wäre so nicht realisierbar gewesen.

Der Markt hat sich verdoppelt

Dabei ist die Batteriezellproduktion nur eine Stufe von vielen in der Herstellung „grüner“ Technologie, die das Reich der Mitte dominiert. Bei der Rohstoffversorgung ist Europas Abhängigkeit noch größer. „Die gesamte Lieferkette ist in chinesischer Hand“, heißt es aus der Industrie mit Blick auf Kobaltminen in ­Afrika. Europa sei bei strategischen Rohstoffen „stark von einigen wenigen Drittländern abhängig“, gestand auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unlängst ein. Ihr zufolge bezieht die EU 98 Prozent ihrer seltenen Erden, 97 Prozent ihres Lithiums und 93 Prozent ihres Magnesiums aus China. „Und Sie können diese Liste immer wieder fortsetzen“, schloss von der Leyen.

Abhilfe leisten soll das von der Kommission im März vorgelegte Rohstoffgesetz („Critical Raw Materials Act“), durch das bis zum Jahr 2030 mindestens 10 Prozent der von der EU benötigten strategisch wichtigen Rohstoffe hier abgebaut werden sollen. In vielen anderen Regionen auf der Welt herrscht dagegen schon heute Goldgräberstimmung, wie ein am Dienstag vorgelegter Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris zeigt. So sollen in Kanada und Argentinien in Kürze Bergbauprojekte in Betrieb genommen werden. Nennenswerte Entwicklungen gibt es nach dem Bericht auch in Brasilien, wo die Mine Grota do Cirilo kürzlich die Produktion begonnen hat.