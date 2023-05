Als Sahap Kavcioglu am 20. März 2021 über Nacht zum türkischen Notenbankgouverneur ernannt wurde, war die Ir­ritation groß. Und das weniger, weil Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit Naci Agbal den dritten Notenbankpräsidenten innerhalb von zwei Jahren entlassen hatte, sondern weil der Neue weniger als Geldpolitiker denn als Ko­lumnist regierungsnaher Zeitungen von sich reden gemacht hatte. Darin hatte das AKP-Mitglied – auf der Linie seines Parteiführers und Präsidenten – Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation gegeißelt.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Im März 2021 waren die wirtschaft­lichen Folgen der Pandemie nicht ausgestanden, und die türkische Notenbank kommandierte ein geldpolitischer Nobody. „Ein Debakel für die Notenbank der Türkei“ schrieb der „Economist“. Und es ist schlimmer gekommen, als es die größten Bedenkenträger erwartet hatten.

Zwei Jahre später bleibt festzuhalten: Kavcioglu, der frühere Banker, Politiker und Universitätslehrer, hat sich länger als seine Vorgänger im Amt gehalten, die de jure, aber nicht de facto unabhängige No­tenbank stramm auf den Kurs des Präsidentenpalastes gebracht und die Zinsen weisungsgemäß gesenkt. Daran wird sich wohl wenig ändern. Erdogan schickt sich an, die Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag gegen Kemal Kilicdaroglu zu gewinnen. Er hat schon angekündigt, die Zinsen weiter zu senken – auch wenn Ökonomen angesichts der hohen Inflation Zinssätze bis zu 40 Prozent für nötig halten. So war es keine Überraschung, dass die Notenbankführung am Donnerstag den Leitzins ließ, wo er seit Februar liegt, bei 8,5 Prozent. Ein wiedergewählter Erdogan dürfte keinen Grund haben, den Notenbankchef auszutauschen.

Auch nach eigenen Maßstäben gescheitert

Dennoch ist Kavcioglu gescheitert, und zwar auch nach seinen eigenen Maßstäben. Bei Amtsantritt hatte er versprochen, die Inflation dauerhaft zu senken, die makroökonomische Stabilität zu erhöhen, das Leistungsbilanzdefizit zu senken und so den Lira-Kurs zu stabilisieren. Passiert ist das Gegenteil.

Für einen Dollar zahlte man bei Amtsantritt Kavcioglus 7,50 Lira, heute sind es 20. Die Verbraucherpreise stiegen um 15 Prozent, heute liegt die Inflation bei 43 Prozent, nachdem sie in der Spitze auf mehr als 85 Prozent hochgeschossen war. (Die Notenbank strebt 5 Prozent an.) Die Leitzinsen wiederum hat der Geldentwerter Kavcioglu um mehr als die Hälfte ge­kürzt: Von 19 Prozent, die seinem Vorgänger zum Verhängnis geworden waren, auf 8,5 Prozent. Kavcioglu hat dem Zins seine Steuerungsfunktion genommen und einer ineffizienten Ressourcenverwendung Tür und Tor geöffnet.

Die innere und äußere Stabilität des Wertes der Lira ist dahin, das Vertrauen der Bürger und der internationalen In­vestoren gering. Dafür hat Kavcioglu die türkische Wirtschaft mit Geld geflutet, den Konsum und Importe angeheizt und das Wirtschaftswachstum am Laufen ge­halten. Der Geld- und Kapitalmarkt wird mit vielerlei regulatorischen Diszipli­­nierungen manipuliert. Das hat den rapiden Wertverfall der Lira seit einem Jahr zwar gedämpft, dürfte deren gravierende Schwä­che aber nur übertünchen.

Williger Vollstrecker Erdogans Niedrigzinspolitik

Festzuhalten bleibt: Das bedingungs­lose Vollstrecken der Vorgaben des Präsidenten, der Zinsen als Teufelswerk be­zeichnet, hat wohl der Wirtschaft geschadet und die Lebensumstände von Millionen Menschen verschlechtert – aber Er­dogan nicht die vielfach erwartete Niederlage zugefügt. Im Parlament gibt seine AKP bei kleinen Verlusten weiterhin den Ton an, im Rennen um das Präsidentenamt hat er die Nase vorn.

Notenbankgouverneur Sahap Kavcio­glu hat seinen Anteil daran. Aber wer ist dieser vor 56 Jahren in Bayburt, einem 80.000-Einwohner-Städtchen in der nord­­ostanatolischen Provinz, geborene Verfechter einer gegen alle Lehrbuchweisheiten (und Erfahrungen) gerichteten Geldpolitik, dessen Kurzhaarschnitt und dichtgewachsene Oberlippenbart Strenge und Autorität vermitteln?