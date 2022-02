Karrierenetzwerk Linkedin : Wie sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt verschieben

Microsoft sorgte vor wenigen Wochen für einen Paukenschlag. Der amerikanische Softwarehersteller kündigte die Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard für fast 69 Milliarden Dollar an. Es ist die mit Abstand teuerste Übernahme in Microsofts Geschichte. Bisher hielt Linkedin diesen Rekord. Vor gut fünf Jahren zahlte der Konzern 27 Milliarden Dollar für das Karrierenetzwerk. Und unter seinem Dach hat es sich glänzend entwickelt. Es bringt mittlerweile einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar ein, gut dreimal so viel wie vor der Übernahme und auch mehr als die künftige Konzernschwestergesellschaft Activision zuletzt geschafft hat.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Im jüngsten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 37 Prozent. „Unsere Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen und auch die von Microsoft“, sagt Dan Shapero, der als Chief Operating Officer das Tagesgeschäft von Linkedin führt, der F.A.Z. Dabei hat Microsoft die Plattform bisher nur sehr begrenzt in seine eigenen Produkte integriert und führt sie auch an der langen Leine. Shapero will sich nicht festlegen, ob Linkedin heute ohne Microsoft genauso gut dastünde. Aber er findet das hohe Maß an Unabhängigkeit im Konzern „phantastisch“ und beschreibt es als wichtigen Grund für die gute Entwicklung der vergangenen Jahre. Auch an der Unternehmenskultur von Linkedin habe sich seit dem Verkauf nichts Wesentliches verändert. „Das ist Teil unserer Erfolgsgeschichte.“