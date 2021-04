Lilium-Chef Wiegand : Mit Flugtaxis die Lüfte erobern

Wochen der Genugtuung liegen hinter Daniel Wiegand. Selten hat der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Lilium so viel Bestätigung für das ehrgeizige Projekt eines senkrecht startenden, elektrisch angetriebenen und flinken Kleinflugzeuges erhalten: neue Investoren aus der ersten Weltliga, Börsengang bis Ende Juni und weitere Abflugbasen, von denen der Jet 2025 starten soll.

Eine neue Phase beginnt für den 36 Jahre alten Ingenieur der Raumfahrttechnik an der TU München, der 2015 mit drei Freunden ein Projekt der neuen Dimension in der Elektromobilität gegründet hat. Futuristisch mutet der entwickelte Jet mit seinen 36 kleinen und drehbaren Triebwerken an; so visionär, dass durchaus Zweifler vom Fach auftreten. Die stellen die Machbarkeit des Stromers der Lüfte in Frage: den Zeitplan, die große Reichweite, die Gewichtskalkulation, die hohe Geschwindigkeit.