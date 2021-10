Aktualisiert am

Teuflische Details in der Wertschöpfungskette

Schwammige Gesetzeslage : Teuflische Details in der Wertschöpfungskette

Ein Junge arbeitet in einem türkischen Textilbetrieb, Foto aus dem Jahr 2016. Bild: Reuters

Das im Sommer verabschiedete Lieferkettengesetz soll Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen in internationalen Fabriken oder auf Plantagen verhindern. Direkt gilt es von 2024 an zwar nur für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Doch auch kleinere Unternehmen sind indirekt stark betroffen. Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstandsverbund (ZGV), erläutert dies mit folgendem Beispiel: Beliefern kleine Bäcker neben ihren eigenen Konsumenten auch Selbstbedienungs-Brötchenstände in Supermärkten, die das Lieferkettengesetz einhalten müssen, werden sie dort einen entsprechenden Nachweis erbringen müssen. Sonst droht die Auslistung.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Veltmanns Mittelstandsverbund vertritt rund 230.000 kleine und mittlere Unternehmen, die sich zu 310 Verbundgruppen zusammengeschlossen haben, etwa in der Einzelhandelsgenossenschaft Edeka oder BÄKO für Bäckereien und Konditoreien. Viele der Unternehmen hätten durchschnittlich etwa 10 Mitarbeiter und seien von dem komplizierten Lieferkettengesetz auf den ersten Blick zwar nicht betroffen. Doch die indirekten Auswirkungen könnten gravierend sein.