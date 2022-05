Ethische Importe : Die neue Moralfrage bei den Lieferketten

So hatte sich Deutschlands Gewissen die Sache nicht vorgestellt. Noch im vergangenen Jahr riefen Fans dazu auf, die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar zu boykottieren. Zwei Drittel der Deutschen gaben ihnen in Umfragen recht. Immerhin werden in dem Golfstaat Menschenrechte verletzt. Die Rede ist von Arbeitsbedingungen, die Zwangsarbeit ähneln. Beim Bau der Fußballstadien sollen Tausende von Arbeitern gestorben sein.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Jetzt aber ist von einem Boykott der Weltmeisterschaft keine Rede mehr. Es würde auch nicht dazu passen, dass der Wirtschaftsminister extra nach Qatar fliegt, um dort um Flüssiggas-Lieferungen zu werben, mit denen er das Pipeline-Gas aus Russland ersetzen will.