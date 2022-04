Leoni-Mitarbeiter berichten : „Als Bomben fielen, hatte ich Todesangst“

Gut 500 Kilometer oder neun Autostunden liegen zwischen ihrer Heimat und ihrem neuen Aufenthaltsort, zwischen Krieg und Frieden. Seit einigen Wochen sind die Ukrainerinnen Yulia S. und Maria M. im rumänischen Arad in Sicherheit. Vor Putins Überfall auf die Ukraine haben die beiden Frauen im westukrainischen Werk des Autozulieferers Leoni in Kolomyia gearbeitet. „Als die Bomben gefallen sind, hatte ich Todesangst“, erzählt Yulia am Telefon. Anfang März holte sie ihre beiden Kinder aus der Schule, verabschiedete sich von ihrem Ehemann, der sich dem Militär anschloss, und stieg in den Bus, der sie nach Rumänien brachte. Eine Woche später folgte Maria. Auch sie entschied sich aus Sorge um ihre Kinder für die Flucht.

Yulia und Maria sind nur zwei von insgesamt 63 Ukrainerinnen, die jetzt für Leoni in Arad arbeiten. Ihre richtigen Namen sind der Redaktion bekannt. Sie wollen anonym bleiben, weil sie Angst haben, ihre Familien zu gefährden - und auch das Leben ihrer daheimgebliebenen Kolleginnen und Kollegen in Kolomyia. Dort werden unter beschwerlichen Bedingungen weiter Kabelbäume geflochten. Sobald Fliegeralarm ausgelöst wird, greifen die Mitarbeiter zu ihren Winterjacken und flüchten in die nahegelegenen Bunker.