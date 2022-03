Leoni-Fabriken in Ukraine : Sie produzieren wieder – unter dramatischen Umständen

Der Leoni-Konzern hatte seine beiden Werke in der Westukraine zunächst geschlossen. Trotz Raketeneinschlägen und Luftalarm sind die Mitarbeiter nun an die Arbeit zurückgekehrt. Ihr Chef sagt, das Engagement sei „beeindruckend“.

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine hatte der fränkische Leoni-Konzern seine beiden Werke in den Städten Stryji und Kolomyja geschlossen. Und weil die Bordnetze nun fehlten, die in den westukrainischen Leoni-Fabriken von rund 7000 Mitarbeiter hergestellt wurden, standen etliche Bänder in den Autowerken von Volkswagen, BMW & Co. still. Inzwischen ist die Produktion in beiden Leoni-Werken „unter strengsten Sicherheitsbestimmungen und in begrenztem Umfang wieder angelaufen“, der Autozulieferer am Mittwoch bekanntgab. „Es ist beeindruckend und bewegend zugleich, im Videocall zu spüren, wie entschlossen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sich nicht unterkriegen zu lassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Aldo Kamper in der Bilanzpressekonferenz.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die ukrainische Belegschaft arbeitet, wie Kamper weiter ausführte, unter dramatischen Umständen. Auch in der Nähe von Stryji und Kolomyja gebe es Raketeneinschläge und regelmäßig Luftalarm: „Immer wieder müssen unsere Mitarbeiter in die Luftschutzbunker und harren dort bei niedrigen Plusgraden mehrere Stunden aus, um dann wieder an die Arbeit zu gehen.“

Seit dieser Woche hat Leoni eine zweite Schicht vorbereitet, so dass etwa zwei Drittel der installierten Kapazität wieder produziert werden kann. Einige Mitarbeiter hätten sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, einige Frauen seien mit ihren Kindern nach Rumänien geflüchtet, sagte Kamper. „Die Leute wollen freiwillig arbeiten, das ist ihr Beitrag zum Krieg, die Bereitschaft ist extrem hoch.“

„Wir machen das Unmögliche möglich“

Derzeit versucht Leoni gemeinsam mit den Autoherstellern, die Folgen der Produktionsausfälle in den ukrainischen Werken zu mildern. Eine flexibel aufgestellte Task Force kümmert sich Kamper zufolge „nahezu rund um die Uhr“ darum, die dynamische Entwicklung vor Ort ständig neu zu analysieren. Andere Standorte im Leoni-Produktionsverbund hätten begonnen, ukrainische Produktionskapazitäten zu duplizieren. „Wir machen das Unmögliche möglich“, sagte der 51 Jahre alte Niederländer, „innerhalb und außerhalb der Ukraine.“

Die Bordnetze von Leoni sind in der Autoindustrie in diesen Tagen gefragt wie nie. Das Zulieferunternehmen aus Nürnberg hat die meisten seiner Werke in Europa, etwa 10 Prozent der Produktionskapazität liegen in der Ukraine. Die dort reduzierten Mengen dürften auch im Laufe des Jahres nicht aufgefangen werden, und das Geschäft in Russland ist von Sanktionen getroffen. Die indirekten Auswirkungen wie die Produktionsunterbrechungen der Autohersteller und Lieferanten lässt sich dem Vorstand zufolge ebenfalls noch nicht abschätzen.

Der designierte Finanzvorstand Harald Nippel erwartet, dass der Umsatz und das operative Ergebnis schlechter ausfallen als zuletzt prognostiziert. Bisher hatte der Vorstand für dieses Jahr mit einem Umsatz von etwas mehr als 5 Milliarden Euro und einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern im mittleren zweistelligen Millionenbereich gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte Leoni seine Umsätze um fast ein Viertel auf 5,1 Milliarden Euro gesteigert, der Konzernverlust wurde von 330 auf 48 Millionen vermindert.