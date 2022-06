Leonardo Del Vecchio : Die Nachfolge des italienischen Brillenkönigs ist entschieden

Im Bergstädtchen Agordo wehen die Flaggen am heutigen Mittwoch auf Halbmast; alle geselligen Feierlichkeiten sind abgesagt. Der 4000-Einwohner-Ort in der Provinz Belluno südöstlich von Bozen ist die wahre Heimat des am Montag verstorbenen Unternehmers Leonardo Del Vecchio. Hier begann sein Aufstieg vom Lehrling der Feinmechanik zum führenden Brillenhersteller der Welt mit seinem Lebenswerk namens Luxottica, das er vor einigen Jahren mit dem französischen Linsenhersteller Essilor zum Konzern Essilor-Luxottica fusionierte.

Am Donnerstag findet unter bischöflicher Leitung zu seinen Ehren in der Veranstaltungshalle „Palaluxottica“ eine Trauerfeier statt. Man weicht in das geräumige Gebäude mit seinen wuchtigen Holzbalkenfassaden aus, das nur wenige Kilometer vom historischen Firmensitz entfernt liegt, denn die Kathedrale wäre zu klein für die erwarteten Gäste.

In die Trauer um den Unternehmer, der in den vergangenen Jahrzehnten die erfolgreichste Gründergeschichte Italiens geschrieben hat, mischt sich nun die Frage der Nachfolge. Der mit 87 Jahren gestorbene Del Vecchio hinterlässt die Familienholding Delfin mit Sitz in Luxemburg, die wichtige Beteiligungen hält: Nicht nur ist sie mit knapp einem Drittel größter Aktionär von Essilor-Luxoticca, sie ist auch am Versicherer Generali (fast 10 Prozent), an der Investmentbank Mediobanca (rund 20 Prozent), am französischen Immobilienfonds Covivio (26 Prozent) und an der Universalbank Unicredit (2 Prozent) beteiligt.

Siebenmal Vetorecht

Das Vermögen der Familie wird auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Größter Aktionär der Holding wird laut Testament seine Ehefrau Nicoletta Zampillo, die Mutter seines vierten Sohnes. Er heiratete sie 1997 und 2010; dazwischen lag die Scheidung drei Jahre nach der ersten Hochzeit. Del Vecchio hat sechs Kinder von drei Frauen. Alle Nachfahren halten einen Anteil an der Holding von je 12,5 Prozent, doch seine Frau Nicoletta wird mit den übrigen 25 Prozent die größte Aktionärin.

Del Vecchio hat freilich ein präzises Regelwerk gesponnen, das für Gleichgewicht sorgen soll: Die Entscheidungen der Aktionäre können nur mit einer Mehrheit von 88 Prozent getroffen werden. Jeder der sieben Teilhaber hat also ein Vetorecht. Allerdings sind die Kompetenzen der Aktionäre begrenzt. Del Vecchio hielt schon nicht viel davon, seine Kinder in prominenten Positionen in das operative Brillengeschäft einzubinden, er beschneidet auch ihre Kompetenzen in der Holding. So können sie im Wesentlichen nur über die Dividendenpolitik und die Genehmigung der Bilanz entscheiden, heißt es. Über die Strategie und die Investitionen beschließt ein fünfköpfiger Vorstand, dem keine Familienmitglieder angehören.

Zweifacher Balanceakt

Hier kommt der künftige starke Mann von Essilor-Luxottica ins Spiel: Der 1959 geborene Francesco Milleri war seit Jahren Del Vecchios Vertrauter. Nach der Fusion zu Essilor-Luxottica boxte er ihn zum Missfallen vieler Franzosen von Essilor als Generaldirektor des Konzerns durch. Der mit Juraabschluss und MBA ausgestattete Manager hatte zuerst als Unternehmensberater gearbeitet. Bei Luxottica stieg Milleri ein, um das IT-System umzustellen. Dem immer nach Talenten suchenden Del Vecchio fiel er bald auf. In den vergangenen Jahren stimmten sich der betagte Konzerngründer und Milleri aufs Engste ab.

Jetzt wird Francesco Milleri neuer Verwaltungsratsvorsitzender von Essilor-Luxottica und übernimmt das Amt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vorstandschef, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ihm steht somit ein zweifacher Balanceakt bevor: mit den Franzosen bei Essilor-Luxottica und mit den Familienmitgliedern seines Ziehvaters in der Holding Delfin.