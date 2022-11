Fools Garden-Aufnahmen : BMG kauft Rechte an „Lemon Tree“ & Co

Der Song aus 1995 ist ein Paradebeispiel für einen Ohrwurm. Nun gehen die Rechte an der Aufnahme von „Lemon Tree“ und anderen Fools Garden-Werken an die Bertelsmann-Musiksparte. Es ist beileibe nicht der erste Katalog-Deal von BMG in 2022.

Zuletzt machte der Name Pink Floyd einmal mehr, vor allem in Hinblick auf Roger Waters, die Runde. Der Mitbegründer der britischen Band geht im Frühjahr kommenden Jahres auf Tour. Angesichts seiner Äußerungen zum Ukraine-Krieg und auch seiner schon lange bekannten Unterstützung der Israel-Boykottbewegung BDS diskutiert man an den deutschen Tournee-Halten, ob die Auftritte abgesagt werden sollten.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dass nach wie vor auch um ein Rechtepaket von Pink Floyd gepokert wird – es soll um die Rechte an den Aufnahmen und den Rechten an Name, Bild und Abbild, nicht aber um die Autorenrechte gehen – muss da in der Regel hinten anstehen. Ohnehin bewegt sich hier offenbar wenig. Zuletzt hatte Bloomberg über Streitigkeiten zwischen Waters und seinen ehemaligen Kollegen und die daraus folgenden Verzögerungen berichtet.

Kataloge werden aber natürlich weiterhin verkauft und über längst nicht alle Deals erfährt die Öffentlichkeit etwas. Einer der vergleichsweise großen wurde erst Ende September vermeldet: Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford veräußerten ein umfangreiches Paket an das US-Musikunternehmen Concord Music. Dem Wall Street Journal zufolge lag der Preis bei mehr als 300 Millionen Dollar – obgleich diese Angaben immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Bekanntgemacht werden finanzielle Details von den beteiligten Parteien ohnehin nur sehr selten.

Fools Garden als nächste Bertelsmann-Kauf

Das gilt auch für den neuesten Zukauf der Bertelsmann-Musiksparte BMG, der zwar nicht in der Riege Dylan, Springsteen oder Genesis zu verorten ist, aber unterstreicht, wie vielfältig der Markt ist – und wie sehr auch Kataloge eher lokaler Acts (für natürlich geringere Preise) von Interesse sind in der Branche: Künftig liegen so die Rechte an vielen Aufnahmen der Band Fools Garden bei BMG. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Rechte an den Aufnahmen aller Alben, die zwischen 1991 und 2003 veröffentlicht worden seien. Dazu gehörten „Fool's Garden“ (1991), „Once In A Blue Moon„ (1993), das Nummer-eins-Album „Dish Of The Day“ (1995),“ Go And Ask Peggy For The Principal Thing“ (1997), „For Sale“ (2000) und „25 Miles To Kissimmee“ (2003).

Die 1991 gegründete Band ist vor allem bekannt für ihren Song „Lemon Tree“ aus 1995. Alleine auf Spotify kommt dieser derzeit auf rund 345 Millionen Streams. An den Erfolg des Songs und dem zugehörigen Album „Dish Of The Day“ reichten andere Veröffentlichungen der Band nicht mehr heran. Ihr aktuellstes Album „Captain… Coast Is Clear“ erschien Ende 2021. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der deutsche DJ und Produzent Alle Farben zudem eine eigene Version von „Lemon Tree“, an der auch die Band gewesen sei.

Geschrieben haben „Lemon Tree“ Peter Freudenthaler und Volker Hinkel. Die separat zur Aufnahme zu betrachtenden Rechte an den Texten und Kompositionen sind nicht Teil der Übernahme. Diese besonders mit Blick auf Cover-Versionen des Super-Hits wichtig oder auch für die Lizenzierung zur Verwendung der Lieder in Filmen, Werbung oder Serien.