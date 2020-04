Leichtes Plus trotz Corona : Apple übertrifft Erwartungen

Apple hat schon früh vor finanziellen Folgen des Coronavirus gewarnt. Schon am 17. Februar hat der Elektronikkonzern die Umsatzprognose für das aktuelle Quartal zurückgenommen. Der Konzern ist enorm von China abhängig, wo die Pandemie ihren Ausgangspunkt nahm, und hat daher die Auswirkungen schnell zu spüren bekommen. China ist für Apple als Produktionsstandort und auch als Absatzmarkt von hoher Bedeutung.

Jetzt hat der Konzern seine offiziellen Quartalszahlen vorgelegt, und demnach hat sich das Geschäft in den vergangenen drei Monaten tatsächlich erheblich eingetrübt. Apple kam allerdings viel glimpflicher davon als erwartet, sowohl der Umsatz als auch der Gewinn übertrafen die Vorhersagen von Analysten. Der Aktienkurs notierte nachbörslich zunächst wenig verändert.

Insgesamt meldete Apple für das vergangene Berichtsquartal, das am 28. März zu Ende ging, einen Umsatz von 58,3 Milliarden Dollar, das war ein leichtes Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 54,5 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel wegen höherer Kosten um drei Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie von 2,55 Dollar war aber um 29 Cent höher als erwartet.

Mit dem iPhone, seinem mit Abstand wichtigsten Produkt, erlitt Apple diesmal einen Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 29,0 Milliarden Dollar. Im vorangegangenen Quartal waren die iPhone-Umsätze zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder gewachsen. Auch in einigen anderen Produktkategorien, etwa den Macintosh-Computern und iPads, fielen die Umsätze in den vergangenen drei Monaten. In der Sparte, zu der die Computeruhr Apple Watch und die kabellosen Airpod-Kopfhörer gehören, stiegen die Umsätze dagegen um 23 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Im Dienstleistungsgeschäft, das hinter dem iPhone mittlerweile die zweitstärkste Sparte ist, stiegen die Umsätze um 17 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar. Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheit wollte Vorstandsvorsitzender Tim Cook in einer Telefonkonferenz keine Prognose für das nächste Quartal geben.