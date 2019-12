Wohnungsmarkt in Deutschland : „Berliner Mietendeckel ist maximal unsozial“

Lars von Lackum bekommt ständig zu spüren, wie sehr das Thema Wohnen die Menschen umtreibt. An seinem Wohnort Köln lautet die häufigste Frage an den neuen Vorstandsvorsitzenden des Düsseldorfer Immobilienkonzerns LEG: „Habt ihr nicht eine freie Wohnung?“ In Regionen mit einem Überangebot an Wohnraum – wie in seiner Geburtsstadt Duisburg zum Beispiel – erkundigen sich Menschen voller Sorge, ob ihren Häusern möglicherweise der Abriss droht.

Besonders viele sprechen ihn wegen der intensiven öffentlichen Diskussion über die Wohnungspolitik an. So erst jüngst sein Gemeindepfarrer: „Er wollte wissen, was wir als LEG für den Erhalt des sozialen Friedens im Land tun. Und wie das funktionieren kann – ein marktwirtschaftliches System mit einem sozialen Korsett, das sicherstellen soll, dass auch weniger leistungsfähige Menschen Wohnraum erhalten“, berichtet von Lackum im Gespräch mit der F.A.Z.