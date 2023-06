Der aktuelle Lidl -Prospekt wirbt mit hohen Rabatten. Zum 50. Jubiläum senkt der Discounter den Preis einzelner Produkte deutlich, manche werden sogar um bis zur Hälfte im Preis reduziert. „Mehr als günstig“, so bezeichnet Lidl seinen Angebotspreis im Prospekt.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Discounter ist nicht der einzige Lebensmittelhändler, der momentan den Rotstift ansetzt. Erst vor Kurzem senkte zum Beispiel Supermarkt Kaufland mehrere Käsesorten im Preis – Grund dafür seien die gesunkenen Rohwarenpreise. Auch andere Händler reduzierten schon zuvor den Preis für Käse. Und nicht nur das: Gerade die großen Discounter Aldi und Lidl kämpfen um den besten Preis. Während Lidl mit seinen Jubiläumsangeboten Aufmerksamkeit erregen will, reagiert Aldi darauf mit eigenen Rabatten. Alles in allem senken die Händler vor allem den Preis von Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Butter, Käse oder Obst und Gemüse. Das sind Warengruppen, die viele Verbraucher in die Läden locken.

Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Einkauf noch immer teuer ist. So ist die Inflationsrate im Mai in Deutschland von 7,2 auf 6,1 Prozent zurückgegangen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Mai um 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wert liegt zwar unter dem April-Niveau (17,2 Prozent), bleibt damit aber immer noch hoch.

Wie passen die Angebote der Händler mit der weiter hohen Inflationsrate zusammen? „Wir gehen davon aus, dass sich die Inflationsraten insgesamt deutlich zurückbilden, aber ob das Preisniveau selber sinkt, ist eher unwahrscheinlich“, sagt Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut. Dies gelte erst recht für die Lebensmittel. Dass einzelne Güter wieder billiger werden – wie die Prospekte der Lebensmittelhändler zeigen –, widerspreche dem nicht.

Und auch die Verbraucher sind noch skeptisch: Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY glauben noch 70 Prozent der Deutschen, dass es im nächsten halben Jahr zu weiteren Preissteigerungen im Lebensmittelbereich kommen wird.

Diese Einschätzung mag auch an den Herstellern liegen, die für dieses Jahr schon reichlich Preiserhöhungen verkündet haben: so wie Konsumgüterhersteller Henkel , Lebensmittelkonzern Nestlé oder der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard . Der Unilever -Finanzchef glaubt sogar, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten wurde, nicht aber der der Preisgestaltung.

Keine einheitliche Ursache

Solche Ankündigungen führen bei den Einzelhändlern zu Unmut – vor allem bei den Supermärkten, die sich in der Vergangenheit mit vielen Markenprodukten von den Discountern abgrenzen wollten. Die Supermärkte Edeka und Rewe forderten von ihren Herstellern sogar in einem Schreiben, die Einkaufspreise endlich zu senken. Und zwar vor allem in Bereichen, in denen zuletzt auch die Kosten sanken. Das sei laut dem Edeka-Schreiben zum Beispiel für Getreide oder Pflanzenöle der Fall. Nur so könne die Wettbewerbsfähigkeit der Edeka-Kaufleute sichergestellt werden.