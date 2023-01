Ökologische Lebensmittel : Bio boomt nicht mehr

Aktualisiert am

Vor nicht allzu langer Zeit wäre es vermutlich ein undenkbarer Schritt gewesen: Der Discounter Aldi verkauft in Zukunft Biolebensmittel vom Anbauverband Naturland. „Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung des umfassenden Bio-Sortiments“, heißt es vom Discounter.

Denn bisher können Konsumenten nur EU-Bioware in den Filialen erwerben, die Standards der Verbände gelten jedoch als deutlich höher. So muss bei Naturland zum Beispiel 50 Prozent des Futters aus dem jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb stammen, beim EU-Bio sind es 20 Prozent, die entweder vom Betrieb oder in der Region erzeugt sein müssen.

Vor Aldi beschloss schon Konkurrent Lidl sich im Jahr 2019 zu so einer Kooperation mit dem Anbauverband Bioland – und sorgte damit für Aufregung in der Branche. Denn dass ein Anbauverband mit einem Discounter zusammenarbeitet, galt damals als undenkbar. So buhlen doch gerade die Discounter mit Kampfpreisen um die Gunst der Kunden.

30 Prozent bis 2030

Auch heute scheint so ein Schritt nicht jedem zu gefallen: Auf der Grünen Woche, die gerade in Berlin stattfindet, treffen sich Vertreter von Landwirtschaft, Handel und Politik. Sie sprechen dort auch über die Herausforderungen der Branche. In diesem Jahr gibt es besonders viele: Die großen Themen sind auch hier die hohen Kosten auf dem Energie-, Rohstoff- und Düngemittel-Markt, die die Branche unter Druck setzen, die stark gestiegenen Preise im Lebensmittelhandel und das veränderte Konsumentenverhalten der Deutschen. Denn wenn alles teurer wird, wollen immer mehr Verbraucher sparen – auch bei ihrem Lebensmitteleinkauf: Statt wie noch während der Hochphase der Corona-Pandemie im Supermarkt oder Fachhandel nach besonders hochwertigen Lebensmittel Ausschau zu halten, steht momentan vor allem eines im Fokus: der Preis.

Das merken auch die Anbieter und Erzeuger von ökologischen Lebensmitteln: „Im Moment sind die Überlegungen, auf Öko-Landwirtschaft umzustellen, ver­halten“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Denn gerade die Biomärkte, Reformhäuser und andere Fachgeschäfte, die Bioprodukte verkaufen, würden deutlich weniger Umsätze erzielen. „Der Trend geht bei Bio momentan eindeutig in den Discountbereich.“ Und damit scheint das Ziel der Bundesregierung, einen Öko-Flächenanteil von 30 Prozent bis 2030 zu erreichen, für Rukwied und andere Vertreter der Branche nur schwer erreichbar.

Dass vor allem die Fachhändler unter Druck stehen, zeigten die vergangenen Wochen: Die Biomarkt-Kette Basic meldete Insolvenz an, davor vermeldete das schon der ökologische Händler Superbiomarkt. Und selbst der konventionelle Supermarkt Tegut , der nicht nur auf Biolebensmittel setzt, vermeldet in diesem Segment einen leichten Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zu 2021.

Laut dem Marktbericht des Bauernverbands schrumpfte der gesamte deutsche Biomarkt das erste Mal in seiner Ge­schichte: Von Januar bis Oktober 2022 sank der Umsatz mit ökologischen Le­bensmitteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent. Zudem wurden 5,7 Prozent weniger Bio-Lebensmittel verkauft. Damit liegt der prognostizierte Umsatz für das Gesamtjahr mit 15 Milliarden Euro zwar war immer noch über dem Niveau von 2019, sei aber trotzdem rückläufig.

Auch der Anbauverband Naturland kennt solche Zahlen. Und gerade deswegen sei die Kooperation mit Aldi richtig. „Die Partnerschaft bietet uns einen neuen Absatzkanal, um die Kaufzurückhaltung der Konsumenten aufzufangen“, sagt ein Sprecher am Telefon. Sowieso gebe es schon Verbandsware im Discount, diese würde aber ohne das Naturland-Siegel verkauft werden. „Jetzt ist unsere Ware sichtbar.“ Auch er bemerke, dass die Bioprodukte unter Druck geraten sind, gerade im Fachhandel. Wenn die Konsumenten in den Discounter gehen, dann müsste das Biogeschäft gerade da doch besonders präsent sein. Kritik, dass dort die Ware verramscht werden würde, kann der Sprecher nicht nachvollziehen: „Aldi hat unter den Erzeugern einen guten Ruf, weil besser bezahlt wird als bei anderen Händlern.“

Vor allem eines sei aber wichtig: „Das Ziel der Bundesregierung ist 30 Prozent Bio-Anteil. Dann muss dieser Anteil auch im Handel sichtbar werden.“ Und Handel bedeute nun mal auch Discount.