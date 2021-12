„Last Christmas“ und Co : Das Geschäft mit den Weihnachtshits

„Last Christmas“ und „All I Want For Christmas Is You“ dominieren seit Wochen wieder die Single-Charts. Das liegt vor allem am Streaming. Doch auch Weihnachtsalben veröffentlichen Künstler diverser Genres nur zu gerne.

Mariah Carey bei einem Auftritt in New York (Dezember 2014) Bild: AP

Alle Jahre wieder fühlen sich Musiker verschiedenster Genres berufen, Weihnachtslieder oder gleich ganze Weihnachtsalben aufzunehmen. Zu den Dauerbrennern „Last Christmas“ von Wham! (erschienen 1984) und Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ (1994) gesellt sich dieses Jahr etwa das prominente Duo Elton John und Ed Sheeran. Auch Abba haben auf ihrem Comeback-Album mit „Little Things“ praktischerweise einen Weihnachtssong untergebracht, und Carey macht sich mit „Fall In Love At Christmas“ gleich noch selbst Konkurrenz.

Weihnachtliche Veröffentlichungen können ein durchaus lohnenswertes Geschäft sein – ganz gleich ob Eigenkreationen oder Cover-Versionen der diversen Klassiker. Auch das Album-Angebot ist dieses Jahr wieder entsprechend bunt gemischt. Für Schlager-Fans gab es beispielsweise Roland Kaisers „Weihnachtszeit“ – die Geschenkbox mit zwei CDs plus Kekstempel, Baumkugel und weiteren Fanartikeln kostete 54,99 Euro – oder das Album von Howard Carpendale.

Aufschwung durch Spotify & Co

Für 42,99 Euro liegen hier Plätzchenausstecher oder eine signierte Karte bei. Fünf Käufer erhalten zudem einen Anruf von Carpendale. Während Trompeter Till Brönner sich mit Beigaben zum Tonträger ehe zurückgehalten hat, präsentierte die Punkband Broilers zu ihrem Weihnachtsalbum auch ein Paket mit Glühwein. Baumkugeln verkaufen die Düsseldorfer wie andere Künstler separat.

Natürlich gibt es zudem immer wieder Re-Releases mit Weihnachtshits auf CD oder Schallplatte, gerne besonders aufwendig gestaltet (und entsprechend hochpreisig). In der Regel sind das Alben – dieses Jahr etwa eine neue Version von Michael Bublés Kassenschlager „Christmas“. Singles bilden die absolute Ausnahme. Dass die Originalversionen von „Last Christmas“ und „All I Want For Christmas Is You“ mittlerweile verlässlich die Spitze der Single-Charts erobern, liegt so primär am Streaming, das in Deutschland seit dem 1. Januar 2014 für die Berechnung der offiziellen Rangliste berücksichtigt wird.

Spotify und Co bringen zwar im direkten Vergleich zum einmaligen Plattenverkauf viel geringere, aber dafür eben regelmäßige Einnahmen für die Rechteinhaber von Musik. Mit der Zeit kommt auch so einiges zusammen – einer der Hauptgründe für den anhaltenden Ansturm von Investoren auf Kataloge mit bewährten Songs. Die weihnachtlichen Super-Hits sind ein Paradebeispiel.

Ridgeley geht bei „Last Christmas“ leer aus

Im Falle von „All I Want For Christmas Is You“ darf sich neben Mariah Carey mittlerweile auch der Fonds Hipgnosis besonders auf die Weihnachtszeit freuen. Denn dieser hält seit November 2020 Walter Afanasieffs Teil der Rechte an Text und Kompositionen des Songs und ist damit auch am Erfolg der unzähligen Cover-Versionen beteiligt – Afanasieffs ist Mariah Careys damaliger Ko-Songwriter.

„Last Christmas“ wiederum wurde 1984 zwar als Wham!-Song veröffentlicht, allerdings war George Michaels Kompagnon Andrew Ridgeley weder bei der Entstehung des Textes noch bei der Komposition der Musik und letztlich der Aufnahme beteiligt. Damit geht er leer aus – ganz im Gegensatz zu den Erben des 2016 am ersten Weihnachtsfeiertag verstorbenen Künstlers. Erst vergangene Woche haben die Nachlassverwalter ihre Zusammenarbeit mit dem Verlag von Warner Music verlängert. Gleich doppelt profitiert übrigens Sony Music : Beide Songs sind im Original auf Labels des zweitgrößten Musikunternehmens der Welt erschienen.