Mynaric-Chef Bulent Altan : Rocket Man

Herumlavieren ist nicht die Sache von Bulent Altan. Der Vorstandsvorsitzende von Mynaric liebt klare Ansagen – und geht damit auf Distanz zu China. „Das steht nicht mehr auf der Geschäftsagenda, wir finden unsere Hauptkunden in den Vereinigten Staaten“, definiert er seinen relevanten Aktionsradius. „Mit dem Rückzug aus China haben wir die westliche Welt zu unserem Markt erklärt.“ Das sind etwa Regierungen in Amerika, Europa, Japan, Israel und Korea oder auch die Nato.

Nun dürfte die Volksrepublik für den 2009 gegründeten und 2017 an die Börse gegangenen Anbieter von Systemen für Laserkommunikation nicht Quell großer Geschäfte, die Opfer also überschaubar gewesen sein. Doch ist wohl ein deutliches Signal gefordert, wo sich die Hauptmärkte für das Unternehmen aus Gilching bei München befinden, das sensible Produkte für den Einsatz in Satelliten, Flugzeugen und in der Rüstung baut. „Keine Frage: Wir agieren in einem harten politischen Umfeld und Klima.“ Anders ausgedrückt: Wer mit China Geschäfte macht, hat in Amerika keine Chancen.