Nervosität bei Nobiskrug : Lars Windhorst und die Rettung der Superyachten

Aktualisiert am

In der Nobiskrugwerft, im Hintergrund liegt die Superyacht „Miza“. Bild: Kaja Grope

Die Zahl 777 elektrisiert gerade die Fans von Hertha BSC, sie ist der Firmenname eines amerikanischen Investors, der am Traditionsklub die Mehrheit übernehmen möchte. Wird 777 ein besserer Eigner sein als Lars Windhorst, der Hertha zum „Big City Club“ machen wollte und dafür 374 Millionen Euro investierte? Sogar in Rendsburg am Nord-Ost-See-Kanal spricht man über das Geschäft. Dort geht es aber nicht um Fußball, sondern um die eigene Existenz, um die Arbeitsplätze bei Nobiskrug.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Die Schiffe, die dort gebaut werden, sind Super-Luxusyachten für Milliardäre, mit Pools und Helikopter-Landeplätzen und U-Booten für private Tauchgänge. Aber bei Nobiskrug, wo sie gebaut werden, fehlt es gerade am Nötigsten. Selbst die Schweißer üben sich im Improvisieren, weil kein Schweißgas geliefert wurde, erzählt man sich. Leiharbeiter sieht man keine mehr, weil sie nicht bezahlt wurden, und aus dem gleichen Grund sollen externe Entwickler die Arbeit eingestellt haben. Ganz egal, was die Hertha-Fans von 777 halten, die Mitarbeiter der Werft hoffen darauf, dass das Geschäft für Lars Windhorst wenigstens so viel Geld in die Kasse spült, dass es mit dem Yachtbau weitergehen kann.

Die Nervosität steigt. Diese Woche ist Zahltag für den November und zudem auch fürs Weihnachtsgeld. Viele Mitarbeiter haben in der dauerkrisengeschüttelten Werftbranche schon die eine oder andere Insolvenz miterlebt – und undurchsichtige Machenschaften der Eigentümer. Lars Windhorst, dem nachgesagt wird, er könne Pinguinen Eis verkaufen, wurde trotzdem als Retter empfangen, als er vorigen Sommer Nobiskrug aus der Insolvenz kaufte. Ein Jahr zuvor hatte er schon die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) übernommen. Vor allem aber gehört er selbst dem kleinen Zirkel der Luxusyacht-Besitzer an. Die 74-Meter-Yacht „Global“ wurde im Jahr 2007 beim Marktführer Lürssen gebaut. Allein die Unterhaltskosten für Windhorsts Yacht werden in einschlägigen Magazinen auf mehr als 11 Millionen Dollar jährlich geschätzt.

Heftige Turbulenzen und eine Privatinsolvenz

Außenstände von 10 bis 12 Millionen Euro, wie sie bei Nobiskrug mittlerweile aufgelaufen sein sollen, bringen einen wie Windhorst nicht um den Schlaf. Details überlässt er denen, die fürs Cash-Management zuständig sind und die wissen sollten, wo sie Zahlungsziele ausreizen oder auch mal überziehen können. Im Gespräch mit der F.A.Z. gibt er eine Zusage für die Belegschaft: „Die Mitarbeiter brauchen sich keine Sorgen machen um ihr November-Gehalt. Tennor überweist regelmäßig zum Ende des Monats die notwendige Summe.“ Tennor ist die Holding, unter der Windhorst ein Sammelsurium von Unternehmen angesammelt hat, von Medizinrobotern bis Luxusmode. Tennor war offenbar der Zahlmeister für Windhorsts Werften von Anfang an: „Mit meinen Gesellschaften habe ich seit Übernahme der beiden Werften rund 200 Millionen Euro in den laufenden Betrieb investiert.“

200 Millionen Euro für den laufenden Betrieb? Für zwei Werften mit insgesamt 650 Mitarbeitern? Überprüfen lassen sich solche Angaben nicht, aber eine Erklärung gibt es schon: Die Kunden zahlen nicht, solange ihr Schiff nicht fertig ist. „Im Schiffbau ist es üblich, dass es Bankbürgschaften oder Staats- oder Landesgarantien für die Kunden der Schiffe gibt. So wird das Fertigstellungsrisiko für die Kunden begrenzt, und sie können je nach Baufortschritt Anzahlungen an die Werft leisten“, erklärt Windhorst das Prinzip, das in der Branche gilt. Aber es gilt eben nicht für ihn.