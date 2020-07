Lanxess-Chef Matthias Zachert : „Ich maße mir nicht an, China Vorgaben zu machen“

Die Kritik an der Volkspartei wächst – doch Chemie ohne China ist kaum vorstellbar. Matthias Zachert, Chef des Spezialchemiekonzerns Lanxess, über sein Engagement in Fernost, regionale Lieferketten und neue Batterietechnik

Herr Zachert, Lanxess hat acht Werke in China, die in der Corona-Krise alle heruntergefahren wurden. Laufen die wieder auf 100 Prozent?

China ist komplett zurück, allerdings noch nicht auf Volllast. Insgesamt ist Asien gut durch die erste Corona-Welle gekommen. Auch in den europäischen Werken und in anderen Teilen der Welt läuft die Produktion erfreulicherweise stabil, weil wir aus den Lehren in China schnell Konsequenzen gezogen haben, was Schutzmasken, Schichtsysteme und Sicherheitskonzepte insgesamt angeht. Derzeit beobachten wir genau, wie sich Amerika und Brasilien entwickeln.