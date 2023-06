Der traditionsreiche Landmaschinenhersteller Fendt will sich auf dem schwierigsten Markt der Welt durchsetzen. Um sich in Amerika zu behaupten, braucht es allerdings andere Kaliber als in Deutschland.

Mit Bauernhof-Romantik hat der neue Mähdrescher aus dem Hause Fendt wenig tun. Der Koloss im Showroom am Stammsitz Marktoberdorf im Allgäu erinnert eher an die Weltraum-Saga Star Wars. Futuristische, geradezu martialische Optik, schwarz lackiert, bis zu 790 PS stark, inklusive Schneidwerk maximal zwölf Meter breit, 1500-Liter-Kraftstofftank, in den Korntank passen 17.000 Liter – kein Wunder, dass das Unternehmen eine neue Dimension in seiner Produktpalette erreicht sieht.

„Mit dieser Größe hat man Fendt bislang nicht in Verbindung gebracht“, sagt Christoph Gröblinghoff, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Und auch nicht mit dem globalen Ehrgeiz, der dahintersteckt. Fendt nimmt Amerika ins Visier, einen der schwierigsten Märkte der Welt also. Größe ist hier fast alles. In vielerlei Hinsicht.