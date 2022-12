Lambertz-Chef Bühlbecker : Die Sorgen des Weihnachtsmanns

An Hermann Bühlbecker kommen die Deutschen kaum vorbei. Genauer gesagt: ständig vorbei. In den Regalen des deutschen Handels ist der Inhaber der Firmengruppe Lambertz nach eigenem Bekunden komplett präsent. „100-prozentige Distribution“, sagt Bühlbecker stolz. „Es gibt keinen Laden in Deutschland, in dem wir nicht vertreten sind.“ Längst nicht mehr nur mit Aachener Printen. Der 72 Jahre alte Unternehmer hat in Jahrzehnten ein Süßigkeitenkon­glomerat zusammengekauft, das vom äußersten Westen Deutschlands bis in den tiefsten Osten reicht. Eines, das nicht mehr nur vor Weihnachten seine Ge­schäfte macht.

Lambertz ist inzwischen weit mehr als Lambertz. In Aachen steht die Zentrale, und hier reichen die Wurzeln des Unternehmens bis in das Jahr 1688 zurück. Inzwischen hat Bühlbecker – auf dem Weg „von einem kleinen Backhaus zu einem internationalen Gebäckkonzern“, wie auf der Homepage zu lesen ist – jedoch auch traditionsreiche Städte wie Ulm, Nürnberg und Dresden für sich erobert. Mit Lebkuchen von Weiss und Haeberlein-Metzger, Christstollen von Dr. Quendt, Kinkartz-Dominosteinen und Handels-Eigenmarken ist Lambertz im Weihnachtsgeschäft eine feste Größe – nämlich nach eigenem Bekunden der „Weltmarktführer bei Herbst- und Weihnachtsgebäck“.

In Gesellschaft von Charles und Gorbatschow

Diese Entwicklung hat Bühlbecker mit einem ganz besonderen Marketingkonzept vorangetrieben. Oberflächlich betrachtet müsste man diagnostizieren: Der Mann ist extrem eitel und scheut keinen Auftritt. In der Firmenzentrale gibt sich die große amerikanische Politik in einem kleinen Konferenzraum ein Stelldichein. Die Wände zieren herzliche Dankesbriefe aus dem Weißen Haus für Printenlieferungen und Fotos des Unternehmers mit den Mächtigen. Alle sind vertreten, von George Bush Senior bis zu Bill Clinton. Der legendäre einstige amerikanische Außenminister Henry Kissinger lässt wissen: Obwohl sein Herzspezialist das nicht gut finde, sei er von Lebkuchen ganz begeistert. In der Bühlbecker-Promi-Sammlung finden sich Helmut Kohl, Michail Gorbatschow und Prinz/König Charles ebenso wie Trump-Tochter Ivanka, Boris Becker oder Nastassja Kinski.

Dazu passt, dass Bühlbeckers eigene Erscheinung nicht unbedingt zum durchschnittlichen deutschen Mittelständler passt. Mit seinem ausschweifenden Haarschopf und einem oft auffällig in schwarz-weiß kontrastierenden Mode-Outfit de­monstriert der Unternehmer, dass er mehr sein will als nur ein Unternehmer. Jahrelang produzierte er einen Model-Kalender und veranstaltete zur Süßwarenmesse in Köln eine Party mit Stars und Sternchen. Alles nur zum Wohle des Unternehmens, versichert der Mann, der auch Honorarkonsul der Elfenbeinküste ist, gerne. Seine Auftritte seien keine Frage der Eitelkeit, sondern eine der ökonomischen Effizienz.

Mit Süßem das Bittere vergessen machen

Nicht nur wegen Corona hat Bühlbecker zuletzt einen Gang zurückgeschaltet in Sachen Publicity. Bekannt machen muss er Lambertz und seine Marken nicht mehr. Der Handel kennt ihn. Heute sind die Probleme anderer Art, da helfen keine präsidialen und royalen Dankesbriefe mehr. Es ist die Wirtschaftskrise, die auch die Süßwarenbranche heftig trifft.

Immerhin lief das Saisongeschäft – im September füllen sich bekanntermaßen die Regale erstmals mit Lebkuchen & Co – ziemlich gut. Eine erste Bilanz: Bis Weihnachten wurden in den acht Werken der Gruppe unter anderem mehr als 600 Millionen Dominosteine produziert und 720 Millionen Herzen, Sterne und Brezeln. Jeden Tag fuhren 150 Lastwagen gut 10 000 Paletten mit mehr als 600 Tonnen Gebäck aus. Tatsächlich habe man 2022 mehr Herbst- und Weihnachtsgebäck verkauft als 2021, resümiert der Lambertz-Chef: „Das hat mich selbst überrascht, es ist aber ein Beweis, dass die Verbraucher mit etwas Süßem manches Bittere in dieser Zeit vergessen machen möchten.“

Dem regelmäßig Tennis spielenden Bühlbecker ist anzusehen, dass er selbst nicht übermäßig zu den eigenen Produkten greift. Es würde auch wenig bringen, sich zwecks Frustabbau von den ökonomischen Sorgen ablenken zu wollen. Der Unternehmer muss im voraussichtlich problematischen Geschäftsjahr 2022/2023, das Ende Juni endet, seinen von 4000 Mitarbeitern erzielten Umsatz von zuletzt 659 Millionen Euro verteidigen. Ob das gelingt, ist fraglich. „Mittelfristig bin ich eher besorgt, dass die Umsätze geringer werden. Wir schauen schon eher sorgenvoll nach vorne.“

Verlagerung ins Ausland nicht ausgeschlossen

Mit Ausnahme zweier Werke in Polen produziert Lambertz hierzulande. Ob das mit Blick auf die massiven Kostensteigerungen – Bühlbecker spricht von einem „Kostentsunami“ – noch lange durchzuhalten ist, fragt sich mancher Beobachter. Schlagzeilen wie „Droht dem deutschen Lebkuchen das Aus?“ charakterisiert der Weihnachtsgeschäftsmann aus Aachen als „überspitzte Formulierung, aber vor einem ambivalenten Hintergrund“. Eine Situation wie derzeit habe er selbst noch nie erlebt. Alle 28 Öfen der Gruppe laufen mit Gas, und dort stehe man unter einem erheblichen Kostendruck. So sehr, dass man einzelne Artikel in den vergangenen Wochen sogar unter Selbstkosten verkauft habe.

„Wir sind mehr als 333 Jahre alt, wir haben Kriege auch in Deutschland überstanden, da müssen wir schauen, dass wir da durchkommen“, gibt Bühlbecker die Linie vor. Aber das „Made in Germany“ stellt er zumindest teilweise in Frage. „Bei den Jahresartikeln könnte es schon sein, dass es zu Verlagerungen ins Ausland kommt.“ Nicht 2023, versichert der Lambertz-Chef. „Aber wenn die Entwicklung weiter in die falsche Richtung geht, wird mittelfristig nichts anderes übrig bleiben.“