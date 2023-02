Dass Reisen nach Xinjiang zum Besucher zurückkommen können wie ein Bu­merang, wissen Chinas Volkswagen-Mitarbeiter aus nächster Anschauung.

Ende November etwa kamen in der Hauptstadt Urumqi, wo der deutsche Konzern eines von 33 Werken hat, zehn Menschen in einem Hochhausbrand um. Chinas Internetnutzer machten nicht nur lokale Kader dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr we­gen Absperrungen im Corona-Lockdown nicht schnell genug löschen konnte. In ihrer Wut gingen Bürger in Städten wie Schanghai auf die Straße und forderten den Rücktritt von Präsident Xi Jinping.

Xi hatte im Sommer in der Hauptstadt Xinjiangs eine Wohnanlage besucht, die dem späteren Unglücksort zum Verwechseln ähnlich sah. Und er hatte in der muslimisch geprägten Region anschießend seine Null-Covid-Politik noch härter durchsetzen lassen als im Rest des Landes.

Kein Wunder also, dass der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume während seines Chinabesuchs Anfang Fe­bruar wenig Lust verspürte, jenen Standort zu besuchen, der für VW zu einem Problem zu werden droht, das die Ge­schäfte auf lange Sicht härter treffen könnte als Softwarechaos und altbackene E-Auto-Modelle.

Vier VW-Werke inspizierte der Chef in China, wo sein Konzern vier von zehn Autos absetzt. Nach Urumqi in Xinjiang, dem Vorgänger Herbert Diess noch persönlich seine Aufwartung machen wollte, schickt Blume hingegen einen Untergebenen.

Chinavorstand auf geheimer Reise

Chinavorstand Ralf Brandstätter soll laut VW in diesen Wochen nach Xinjiang reisen. Wann genau, mit wem – alles geheim. Journalisten sind auf der Reise 2500 Kilometer von Peking gen Westen ebenso wenig dabei wie Wolfsburger Betriebsräte. Dabei hatte noch im Sommer der stellvertretende VW-Aufsichtsratsvorsitzende Jörg Hofmann, in Hauptfunktion Chef der IG-Metall, in einem Interview festgestellt, dass es „kaum ei­nen Zweifel“ daran gebe, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfänden. Selbst wenn es derzeit keinen Hinweis darauf gebe, dass VW in seinem Werk uigurische Zwangsarbeiter beschäftige, stelle sich die Frage, „was es für das Renommee des Unternehmens bedeutet, dort weiter investiert zu sein“.

VW-Chef Blume hingegen schrieb im Oktober einen Brief an den World Uyghur Congress, eine Vereinigung der musli­mischen Minderheit der Uiguren: Er sei überzeugt, dass das Werk „positiv für die Menschen“ in der Region sei. Mit dieser Meinung steht Deutschlands mächtigster Automanager zunehmend allein da.

Nicht nur, dass das Bundeswirtschaftsminis­terium mit Blick auf das Werk in Xinjiang öffentliche Garantien für Investitionen von VW in China verweigert und die Staatshilfe in andere Länder umlenken will, um die Konzerne aus der Volksrepublik zu drängen. Damit will die Bundesregierung verhindern, dass es der von China abhängigen deutschen Wirtschaft im Fall eines militärischen Konflikts um Taiwan noch schlechter ergeht als mit Russland nach Putins Überfall auf die Ukraine.

„Ernste Menschenrechtsverletzungen“

Vor allem aber wollen Teile der FDP, besonders jedoch die Grünen der breit dokumentierten Verfolgung der Uiguren in Xinjiang nicht mehr einfach tatenlos zuschauen. Schließlich ist es nach einem im Herbst erschienenen Bericht der da­maligen UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet inzwischen offiziell, dass es in Xinjiang „ernste Menschenrechtsverletzungen“ gegeben habe, die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar­stellen könnten“.

Wie schnell das Thema hochkocht, zeigte zuletzt die Diskussion um eine Studie der britischen Sheffield Hallam University. Deren Wissenschaftler arbeiteten in mühevoller Kleinarbeit heraus, wie stark die Wirtschaft in Xinjiang mit dem dortigen System der Zwangsarbeit und den als „Zentren zur beruflichen Quali­fizierung und Ausbildung“ deklarierten Um­erziehungslagern verwoben ist. Infolge des Berichts ist der amerikanische Se­nat aktiv geworden. Ron Wyden, Vorsitzender des mächtigen Finanzausschusses, forderte große Autohersteller auf, zu möglicher Zwangsarbeit in ihren Lieferketten in China Stellung zu nehmen, ein heikler Vorgang in den angespannten Beziehungen beider Großmächte.