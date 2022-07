Koalitionsvertrag : Lärm um Mini-Affäre namens Porschegate

Wer mitreden will am virtuellen Stammtisch, muss sehen, was dort die Trendthemen sind – seien sie nun wichtig oder nicht. Auf Twitter tauchte am Freitag neben Nord Stream 1 und einem „Lauterbachmussendlichweg“-Aufruf plötzlich #Porschegate auf, wobei es kurz gesagt um die Frage geht, wie sehr sich der FDP-Politiker Christian Lindner zum Büttel von Porsche gemacht hat. So sehr, dass sich sogar Porsche-Chef Oliver Blume brüstet, wie viel Porsche im Koalitionsvertrag steckt?

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Das nämlich ist die Geschichte, die am 19. Juli in der ZDF-Show „Die Anstalt“ erzählt wurde. „Wir haben sehr großen Anteil daran, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt mit den Koalitionsparteien“, soll Porsche-Chef Oliver Blume seinen Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung erzählt haben, und: „Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten.“

Porsche: „Den Austausch hat es so nicht gegeben“

Ob der als eher zurückhaltend geltende Blume wirklich so mit seinen Kontakten in die Regierung geprotzt hat, will man in Zuffenhausen nicht bestätigen. Aber es soll Menschen geben, die sich durchaus daran erinnern. Ansonsten gibt es noch ein offizielles Statement von Porsche: „Den Austausch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten ­Stakeholdern einen konstruktiven Austausch pflegt.“

Mehr zum Thema 1/

Tatsache ist, dass Porsche extrem daran interessiert ist, den Verbrenner am Laufen zu halten – weil ein 911er niemals mit Batterien fahren kann. Und was sagt man in Wolfsburg dazu? Bei Volkswagen versucht man offenbar, #Porschegate wegzulächeln und fasste eine Art Dementi in einen Tweet: „Christian Lindner ist bekanntlich ein Porsche-Fan, das freut uns. Einen Liveticker hat es aber nicht ­gegeben.“