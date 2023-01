Neue Produkte von L’Oréal : Make-up in Sekundenschnelle

Guive Balooch ist in Las Vegas kein Neuling mehr. Schon vor zehn Jahren, als viele die an diesem Sonntag zu Ende gehende weltgrößte Fachmesse für Unterhaltungselektronik CES noch allein mit Konzernen wie Microsoft und Samsung in Verbindung brachten, reiste er mit einer L’Oréal-Delegation in die Wüstenstadt. Seither ist Balooch dort Stammgast und hat als Chef der konzerneigenen Technologieinnovationsstube sowie mittlerweile auch allerhand Autohersteller, Pharmaunternehmen und Sportartikelhersteller Jahr für Jahr Produktneuheiten im Gepäck.

Zum CES-Auftakt in der vergangenen Woche präsentierte L‘Oréal einen automatischen Augenbrauen-Zeichner und ein kochlöffelgroßes Schminkgerät für Kunden mit eingeschränkter Mobilität an Armen oder Fingern – Produkte, sagt Balooch, die in der Kombination von physischer und digitaler Technologie Ergebnisse hervorbringen, die mit bloßen Händen unerreichbar seien. Auf den Markt sollen sie Ende dieses, Anfang kommenden Jahres kommen.

Für den Branchenprimus L’Oréal, aber auch andere Vertreter der Kosmetikindustrie gewinnen derlei Anwendungen jenseits von analogen Lippenstiften, Parfüms und Haarpflegeprodukten zunehmend an Bedeutung. Zwar wird nicht alles, was das Tüftlerherz höherschlagen lässt, zum Kassenschlager. Vielfach steht das Testen und Lernen im Vordergrund – während die Frage nach dem kommerziellen Nutzen hintansteht. „Wenn wir nur durch diese Linse schauen würden, wären wir wahrscheinlich nicht innovativ“, sagt Balooch.

Präziser und maßgeschneiderter

Was das Schminkgerät angeht, steht für den gebürtigen Amerikaner und an der Universität Berkeley ausgebildeten Biologen das Marktpotential gleichwohl außer Frage. Rund 50 Millionen Menschen weltweit litten an motorischen Einschränkungen wie Tremor, also einer Form von Muskelzittern, und da die Be­völkerung immer älter wird, seien solche Probleme immer verbreiteter.

Nicht viel schlechter stehe es um die Erfolgsaussichten des Augenbrauen-Zeichners, der für Gerätekosten von voraussichtlich rund 200 Euro einen individuellen, professionellen Look binnen wenigen Se­kunden ermöglichen soll. Mittels App müsse der Kunde dafür sein Gesicht scannen, dann die gewünschte Form und Dicke der Brauen auswählen, Grundierung und schließlich den Drucker über die Brauen streichen und am Ende nur noch die Deckschicht auftragen, erklärt Balooch.

Rund 60 Mitglieder zählt das Team des L’Oréal-Managers, knapp die Hälfte da­von sitzt in Paris, der Rest in den USA, Japan und China. Ihre Aufgabe: das 114 Jahre alte Unternehmen an der Spitze des Technologiebooms in der Kosmetikindustrie zu positionieren und so in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen und den mehr als 85.000 Konzernmitarbeitern immer individuellere Kundenbedürfnisse gleichermaßen zu wecken und zu befriedigen. Heißt übersetzt für den Kunden: Mit neuen technischen Mitteln sollen sich die Besonderheiten der jeweiligen Haut und Haare präziser identifizieren lassen und immer maßgeschneiderte Produktempfehlungen möglich sein.