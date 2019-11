Für 600 Millionen Dollar : Kylie Jenner versilbert Anteil an ihrer Kosmetikfirma

Aktualisiert am

Kylie Jenner versilbert Anteil an ihrer Kosmetikfirma

Nach nur vier Jahren verkauft Reality-Star Kylie Jenner den Großteil ihrer eigenen Beautymarke an den Kosmetikkonzern Coty, dem unter anderem Wella gehört. Die Übernahme von Kylie Cosmetics soll vor allem jüngere Kundschaft anlocken.

Reality-TV-Star Kylie Jenner hat ihre Kosmetikmarke für 600 Millionen Dollar an den Konzern Coty verkauft. Damit ist die Influencerin, die laut Coty in den vergangenen zwölf Monaten 177 Millionen Dollar mit Kylie Cosmetics eingenommen hat, zum ersten Mal nicht mehr alleinige Geschäftsführerin.

Den Deal, bei dem Coty die Mehrheit mit 51 Prozent übernimmt, bewertet die Firma insgesamt mit 1,2 Milliarden Dollar. In der Pressemitteilung gibt der Konzern zudem an, dass Jenner und ihr Team weiterhin die kreative Leitung der Marke übernehmen sollen. Mit der Übernahme will die Firma, die von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrolliert wird, vor allem auf jüngere Kundinnen setzen. Ihr gehören bereits Kosmetik-Marken wie Max Factor, Opi, Sally Hansen, Rimmel sowie Wella.

Weniger Marken, jüngere Kundschaft

Coty leidet schon länger unter der misslungenen Übernahme von Wella und anderer Kosmetikmarken, die sich der Konzern 2016 aneignete. Um wieder in die Spur zu finden, will sich das Unternehmen nun auf deutlich weniger Marken konzentrieren – und jüngere Kundschaft anlocken. Jenners Kosmetiklinie will Coty vor allem international stärker vermarkten.

Zuletzt hatte das Unternehmen seine Aktionäre Anfang Juli mit einer rund drei Milliarden schweren Abschreibung geschockt. Damals hatte Geschäftsführer Pierre Laubies bereits angekündigt, unter anderem das Management umbauen zu wollen. Im Oktober teilte Coty dann mit, dass der Verkauf bekannter Marken wie Wella und OPI, sowie das Geschäft in Brasilien geprüft werde. Gleichzeitig hatte die JAB Holding der Milliardärsfamilie Reimann ihren Anteil am Konzern 2019 von 40 auf 60 Prozent erhöht.

Dem Magazin "Forbes" zufolge war Jenner 2018 die jüngste Selfmade-Milliardärin. Die Kosmetikmarke, die vor allem mit Lippenstiften erfolgreich wurde, startete die Influencerin bereits 2015. Die 22-jährige ist Teil der Kardashian Familie, die unter anderem mit ihrer Show im amerikanischen Reality-TV bekannt wurde. Ihr Instagram-Account, dessen Reichweite ein großer Teil des Erfolgs von Kylie Cosmetics zugeschrieben wird, zählt 151 Millionen Follower.