Influencer und Kosmetik : Kylie Jenner gefällt Douglas

Kylie Jenner auf der Met Gala in New York Bild: AFP

In Kinder- und Jugendzimmern dürfte es bald stärker nach Walnuss und Vanille riechen. Schuld daran sind die Social-Media-Sensation Kylie Jenner und die Parfümeriekette Douglas. Die haben sich nämlich zusammengetan, um Produkte von Jenners Gesichtspflegemarke „Kylie Skin“ in Europa zu vertreiben. Douglas arbeitet schon länger mit Influencern zusammen, aber dieser Name ist auch für die Düsseldorfer ein besonderer.

Die erst 22 Jahre alte Jenner ist Milliardärin und außerdem die Schwester von Kim und Kourtney Kardashian, die vor allem durch eine Reality-Show im amerikanischen Fernsehen bekannt geworden sind. Erst kürzlich hat sie für 600 Millionen Dollar 51 Prozent ihrer Kosmetikmarke „Kylie Cosmetics“ an den Coty-Konzern verkauft, der zum Reich der deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehört. 180 Millionen Dollar Umsatz hat Jenner mit dieser Marke im vergangenen Jahr erzielt, was auch daran liegt, dass sie ihre 153 Millionen Follower auf der Fotoplattform Instagram stets über ihre Schönheitsprodukte auf dem Laufenden hält.

Noch ist der Abstand zu Flaconi groß

Auch Douglas rechnet sich von der Partnerschaft einiges aus: Das Unternehmen erwartet, dass die sechs Produkte, darunter ein Walnuss-Gesichtspeeling und ein Vanille-Gesichtswasser, in die Rubrik der zehn meistverkauften Hautpflegemarken fallen werden.Jenner spricht ihre Fans und damit die potentiellen Kunden von Douglas fast ausschließlich über soziale Medien an. Das Geschäft im Internet wird für die Kosmetikkette auch immer wichtiger, sie sind der größte Umsatztreiber. Die Online-Kanäle machen mit 585 Millionen Euro inzwischen knapp 17 Prozent des Jahresumsatzes aus, in Deutschland sogar fast ein Drittel. Das Wachstum von 38,2 Prozent im Internetgeschäft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr auch durch Zukäufe wie die Übernahme von Parfumdreams.de erreicht.

Mit dem Umsatz jenseits der halben Milliarde liegt das Düsseldorfer Unternehmen deutlich vor reinen Online-Wettbewerbern wie Flaconi, die allerdings ihrerseits auch seit Jahren stark wachsen. „Wir verdienen mit dem Online-Geschäft kräftig Geld. Bei anderen ist das noch Zukunftsvision“, sagt Tina Müller, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Douglas-Gruppe. „Uns hilft sicherlich, dass wir heute schon so groß sind. Wir haben das Online-Geschäft vor fast zwanzig Jahren gestartet – es gibt wenige stationäre Händler, die auch online die Nummer eins sind.“

Wimpernwachstums-Serum funktioniert

Wachstumsserum für die Wimpern ist so ein Produkt, das vor allem im Internet gut läuft. Solche speziellen Schönheitsartikel liegen im Online-Handel bei Douglas unter den Top Fünf, in den stationären Filialen werden solche Produkte eher seltener gekauft. Produkte wie das Serum werden auch häufiger im Netz nachbestellt – wer sich einmal daran gewöhnt hat, macht dann keine großen Experimente mehr. Wer in der App von Douglas einkauft, gehört in der Regel zu den besten Kunden, sie haben die größten Warenkörbe und kaufen am häufigsten ein. Über diesen Kanal kann Douglas die Kundinnen auch am einfachsten vermessen und darüber ihr Angebot personalisieren. Dadurch schickt das Unternehmen sogar Erinnerungen raus, wann man etwa eine Gesichtscreme nachkaufen sollte, weil sie der Erfahrung nach innerhalb der nächsten Tage aufgebraucht sein dürfte.

Vor allem mit seinem kürzlich gestarteten Marktplatz versucht sich Douglas gegen die wachsende Konkurrenz auch im Netz zu behaupten. Dabei können auch andere Händler über die Online-Plattform der Düsseldorfer ihre Produkte anbieten. Die Zahl der Händler und Produkte wächst stark. „Wir haben den Anspruch, dass Kunden bei uns alles zum Thema Beauty finden und keine andere Plattform brauchen. Das haben wir im letzten Geschäftsjahr mit aller Kraft verfolgt“, sagt Müller. „Wir ernten jetzt die Früchte der Arbeit der vergangenen zwei Jahre“, sagt die Douglas-Chefin.

Sie war im Jahr 2017 geholt worden, um das Geschäft des Unternehmens, das mehrheitlich dem Finanzinvestor CVC und der Familie Kreke gehört, schneller aufs Internet zu trimmen und wieder profitabel zu machen.

Das Filialnetz soll bleiben

Das ist der Managerin, die vorher auch als Modernisiererin für den Autohersteller Opel aufgetreten war, in diesem Jahr gelungen. Die Kette verbuchte einen Gewinn von 17 Millionen Euro nach einem Verlust von 290 Millionen Euro im vorangegangenen Jahr. Der operative Gewinn (Ebitda) ist um 40,1 Prozent auf 283 Millionen Euro gestiegen. „Wir gehen für das kommende Jahr genauso ambitioniert an das Wachstum heran. Wir haben uns aber auch vorgenommen, weiter profitabel zu wachsen“, sagt Müller.

Insgesamt ist der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gestiegen, das stationäre Geschäft legte leicht um 0,8 Prozent zu. „Gegen die sinkende Frequenz im Einzelhandel den Umsatz zu steigern ist ein ganz großer Erfolg unseres Filialgeschäfts“, sagt Müller. „Wir haben mehr als 16000 Mitarbeiter in den Filialen in Europa, die auch wissen, dass das Wachstum aus dem Online-Geschäft kommt.“

Mehr zum Thema 1/

Deshalb sei es die wahre Leistung von Douglas, dass auch diese Mitarbeiter mit „viel Leidenschaft“ dabei seien. „Das ist immer das Herz von Douglas gewesen, und das wird es die nächsten Jahre bleiben“, kündigt Müller an. Das hat auch damit zu tun, dass Douglas 70 Filialen bis Ende 2020 schließen will, davon etwa zehn in Deutschland. „Wir werden das Filialnetz kontinuierlich überprüfen“, sagt Müller, wenngleich auch viel in Neueröffnung und Modernisierung investiert werde. „Es gibt keine Verabschiedung vom Filialnetz, im Gegenteil“, sagt Müller.