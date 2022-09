Kwasi Kwarteng : Großbritanniens Minister für ungebremstes Wachstum

Die neue Truss-Regierung werde „ungeniert für mehr Wachstum“ („unashamedly pro growth“) eintreten, verspricht Kwasi Kwarteng in einem Gastbeitrag in der „Financial Times“ Anfang dieser Woche. Der Text wurde als wirtschafts- und finanzpolitisches Manifest für eine Kursänderung gelesen: Unter Truss und Kwarteng wird das Land höhere Staatsdefizite zulassen, mit Steuersenkungen wollen sie versuchen, die lahmende Wirtschaft anzukurbeln. Und Kwarteng legt die Latte für künftiges Wachstum hoch: Truss „wird es zu ihrem Ziel machen, uns auf 2,5 Prozent Trendwachstum zu heben“, schreibt er. Wenn das gelänge, wäre es fast ein Wunder. Wie er das konkret vollbringen will? Bislang sein Geheimnis.

Seit Wochen pfeifen es in Westminster die Raben von den Dächern, dass Liz Truss ihren alten Freund und Mitstreiter Kwasi Kwarteng, bislang Wirtschaftsminister, zum Finanzminister („Kanzler des Schatzamtes“) befördern wird. Kwarteng wird neben Truss im Nachbarhaus, in der Downing Street 11, arbeiten. Er bekommt damit das zweitmächtigste Staatsamt Großbritanniens übertragen. Der wie Truss 47 Jahre alte Politiker wird der erste Schwarze in diesem Amt sein. Zugleich einer der Gebildetsten: In Cambridge erhielt er Preise für lateinische und altgriechische Gedichte sowie für seine historischen Studien.