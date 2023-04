Aktualisiert am

Einzig die Schweigevereinbarung zu den Themen der vergangenen Monate hält noch. Doch die Verhandlungen zwischen der Deutschen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), die ein halbes Jahr lang in einem – so die Sprachregelung – „geschlossenen Raum“ geführt wurden, sind beendet – ohne Einigung. Die Gewerkschaft soll den Prozess zum 31. März aufgekündigt haben. Damit wächst das Risiko, dass es im Sommer zu Streiks in den Cockpits der Kernmarke Lufthansa kommen kann. Nur noch bis zum 30. Juni gilt eine Friedenspflicht.

In einem Podcast der Gewerkschaft ist die Rede davon, dass die Gespräche „anstrengend“ und „extrem zäh“ gewesen seien. Dabei habe es über die Verhandlungszeit mehrere Termine je Woche gegeben. Ganz so viele Treffen sollen es nicht gewesen sein, heißt es von Arbeitgeberseite. Eine Einigung sei auch möglich, es blieben noch drei Monate. Gleichwohl dürfte auch Lufthansa klar sein, dass der Austausch nun schwieriger wird, da die Verschwiegenheitsklausel nicht mehr gilt.

Ko-Piloten ohne Chance auf Wechsel

Was die Einigung verhinderte, dazu schweigen beide Seiten. Doch die lange Themenliste lässt erahnen, dass ein Konsens schwierig war. Lufthansa hatte eingewilligt, nicht nur über Tarifverträge zu verhandeln, sondern zumindest über einige strategische und kulturelle Punkte zu sprechen, wozu sie nicht verpflichtet war. Nun ist die lange Terminreihe ohne Lösung geblieben.

Die Gewerkschaft beklagt, dass es Ko-Piloten gibt, die seit 17 Jahren im Dienst sind ohne eine Chance zum Wechsel auf den höher dotierten Kapitänsplatz. Zudem wünscht sie Gehaltsanpassungen, ein Ende eines separaten Tarifgefüges für Neueinsteiger, Änderungen an Dienst- und Ruhezeitenregeln.

Größtes Ärgernis im Hintergrund dürfte aber sein, dass Lufthansa kurz vor Weihnachten 2021 – unter dem Eindruck der Pandemie – eine Vereinbarung kündigte, die für Piloten der Kernmarke festschrieb, dass mindestens 325 Flugzeuge mit ihnen besetzt werden. Inzwischen hat Vorstandschef Carsten Spohr eingeräumt, die Kündigung sei aus heutiger Sicht falsch gewesen. Aufgelebt ist sie dennoch, angeblich sah die VC Gesprächsbedarf. Verständigen konnte man sich nur, für Piloten zweimal - zuletzt zum 1. April –, die Monatsvergütung um je 490 Euro zu erhöhen und weitere Themen in den „geschlossenen Raum“ zu verlagern.

Kommt eine weitere Tochtergesellschaft?

Mit dem Thema, wie viele Flugzeuge von Piloten, die dem Tarif der Kernmarke Lufthansa unterliegen, gesteuert werden, lässt sich rechtlich kein Streik begründen. Essenziell ist die Frage für die VC aber doch. Da passt es, dass eine Reihe an Tariffragen strittig ist. Ohnehin wurde argwöhnisch beobachtet, dass seit 2021 die neue Eurowings Discover – außerhalb des Konzerntarifs – Urlauberstrecken bedient, auf denen einst die Marke Lufthansa unterwegs war.

Vorbereitungen für eine neue Gesellschaft „City Airlines“, die Zubringerflüge nach Frankfurt oder München übernehmen könnte, laufen auch. Lufthansa hatte für die Gesprächsphase ein Stillhalten zugesagt, das bezog sich auf die Suche nach Beschäftigten und Flugzeugen für „City Airlines“, die nötige Betriebslizenz beantragte man dennoch.

Mehr zum Thema 1/

Da die Buchungslage zuletzt besser war als in der Krise erhofft, hat Lufthansa wieder einen Wachstumskurs eingeschlagen. Als offen gilt nur die Frage, welche Betriebseinheit expandiert. Die Logik dahinter: Eine Airline, die zu teuer werde, könne nicht wachsen. Vorstandschef Spohr hatte in der Vergangenheit moniert, dass die Piloten der Kernmarke Lufthansa im internationalen Vergleich viel verdienen. Das Projekt „City Airlines“ wäre eine Maßnahme, Kosten zu senken. Die Arbeitnehmer dürften mit Blick auf eigene Forderungen indes registriert haben, dass US-Airlines im Kampf gegen Personalmangel Jahresgehälter von bis zu mehr als 500.000 Dollar in Aussicht gestellt haben. Spitzenverdiener im Lufthansa-Cockpit erreichen knapp 300.000 Euro.