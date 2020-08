Kurseinbruch : Schaeffler löst Unruhe aus

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat am Donnerstag überraschend zu einer außerordentlichen Hauptversammlung im September eingeladen. Das Unternehmen kündigte eine möglichen Kapitalerhöhung an.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler löste am Donnerstag mit der überraschenden Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. September einen Kurseinbruch von bis zu 10 Prozent aus. Die Aktionäre sollen in einem einzigen Tagesordnungspunkt dieser virtuellen Veranstaltung einen genehmigten Kapitalrahmen zur Ausgabe von bis zu 200 Millionen neuen Aktien beschließen. Das ist ein notwendiger Vorratsbeschluss, mit dem Vorstand und Aufsichtsrat dann später eine Kapitalerhöhung beschließen können. Einen solchen Ermächtigungsrahmen hat das im Herbst 2015 an die Börse gegangene Unternehmen bislang nicht gehabt.

Damit könnte das Unternehmen auf Basis das aktuellen Aktienkurses von rund 5,80 Euro einen Erlös von bis zu 1,1 Milliarden Euro erzielen. Anleger reagieren stets allergisch auf Kapitalerhöhungen, weil der Wert einer Aktie wegen der zusätzlich ausgegebenen Titel sinkt und verwässert wird. In der Ankündigung von Schaeffler geht es noch gar nicht um eine konkrete Kapitalerhöhung. Und doch zeigt die scharfe Kursreaktion, dass Marktteilnehmer mit einer bevorstehenden Ausgabe rechnen, sobald die Aktionäre auf dem Sondertreffen den Beschluss gefasst haben.

Daran gibt es keinen Zweifel: Denn Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und ihr Sohn Georg halten über die IHO-Holding alle Stammaktien und 75 Prozent des Grundkapitals. Der Streubesitz von 25 Prozent hält ausschließlich Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht haben. Der Ermächtigungsrahmen, der für fünf Jahre Gültigkeit hat, bezieht sich auf die Ausgabe von Vorzugsaktien. Die Familie wird ihre Bezugsrechte im Falle einer solchen Aktion wohl nicht ausüben. Damit muss sie eine Verwässerung ihrer Beteiligung hinnehmen, da der Streubesitz und die Liquidität im Börsenhandel steigen werden. An Einfluss aber verlieren die Schaefflers keinen Jota.

Mit Nachdruck trat der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld gegenüber der F.A.Z. der Vermutung entgegen, das von der Corona-Krise getroffene Unternehmen mit einem hohen Nettoverlust von 168 Millionen Euro im zweiten Quartal benötige dringend Kapital. „Es ist überhaupt noch keine Entscheidung getroffen, ob, wie und in welcher Höhe Kapitalmaßnahmen erfolgen könnten“, sagte er. „Es gibt keinen Handlungsdrang.“ Es gehe darum, die Kapitalbasis des Unternehmens zu stärken. „Wir schaffen uns Optionalitäten und Flexibilität und können schneller in der notwendigen Transformation reagieren.“ Die Corona-Krise habe dazu geführt, dass die Karten in den Märkten neu gemischt würden. Neue Risiken kämen hinzu, es ergäben sich aber auch Opportunitäten. Dafür müsse man sich rüsten. Nicht alle Unternehmen würden sich in der Krise behaupten können. Rosenfeld nannte keine Details für einen Finanzbedarf, etwa für Akquisitionen.

Mit Nettofinanzschulden von 3 Milliarden Euro sei man solide finanziert, auch wenn die Eigenkapitalquote mit rund 15 Prozent nicht gerade hoch sei. Auf der für April geplanten, dann auf Anfang Mai verschobenen ordentlichen Hauptversammlung sei kein derartiger Beschluss getroffen worden, weil wegen des frühen Zeitpunkts der festgelegten Tagesordnung das Ausmaß der Pandemie noch nicht abzusehen gewesen sei.