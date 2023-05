Künstliche Intelligenz : Google stellt neues Modell PaLM 2 vor

Google hat mit Ankündigungen auf seiner Entwicklerkonferenz I/O den seit Monaten laufenden Schlagabtausch mit dem Rivalen Microsoft und dem von ihm finanzierten ChatGPT-Entwickler Open AI abermals befeuert. Es werde ein „geschäftiges Jahr für Künstliche Intelligenz“, sagte Google-Chef Sundar Pichai und stellte auf der Bühne erstmals das neue große Sprachmodell des Unternehmens vor: PaLM 2. Solche Sprachmodelle sind die Basis für Anwendungen wie ChatGPT. Sie werden mit Unmengen an Daten trainiert und sind dadurch in der Lage, auch komplexe Fragen auf hohem Niveau zu beantworten. Das neue Modell soll das schneller, besser und effizienter können, verspricht Pichai.

Zudem verfügt es im Vergleich zum Vorgänger über neue Fähigkeiten: Während die aktuellen Modelle meist primär mit englischen Daten gefüttert wurden, ist PaLM 2 laut Google explizit auf mehr als 100 Sprachen auf einem hohen Level trainiert. Die Künstliche Intelligenz könne so die Nuancen einzelner Sprachen verstehen, Gedichte und Rätsel formulieren. Ein Entwickler erklärt das anhand eines Beispiels: Die deutsche Redewendung „Ich verstehe nur Bahnhof“ hätten vorherige Modelle wortwörtlich genommen. PaLM 2 würde die eigentliche Bedeutung verstehen.

Weil das Modell spezifisch mit mathematischen und anderen wissenschaftlichen Inhalten trainiert wurde, verfüge das Programm zudem über bessere Logik-Fähigkeiten. Auch die Programmierfähigkeiten befänden sich bei PaLM 2 auf einem neuen Level, verspricht Pichai. Das neue Modell ist in vier verschiedenen Größen verfügbar, das kleinste läuft auch auf Smartphones.

25 neue Produkte und Anwendungen basierend auf PaLM 2 kündigte Google auf der I/O an. Dazu zählt auch Googles eigener KI-Chatbot Bard, der nach einem schwierigen Start endlich Fahrt aufnehmen soll. Klammheimlich hat Google Bard vor Kurzem schon vom bisherigen Modell LaMDA auf PaLM 2 umgestellt. Außerdem kündigte Google an, Bard in mehr als 180 Ländern frei verfügbar zu machen. Bislang konnten nur ausgewählte Nutzer in den Vereinigten Staaten und Großbritannien auf das Programm zugreifen. Bard versteht zudem ab sofort Japanisch und Koreanisch, 40 weitere Sprachen sollen mit Hilfe von PaLM 2 schnell folgen. Und auch Bilder soll Bard bald verarbeiten können. Antworten von Bard können zudem ab sofort direkt in Google Mail oder Google Docs exportiert werden.

Auch andere Anwendungen wie Gmail und Google Maps sollen neue auf Künstlicher Intelligenz basierende Funktionen erhalten. Pichai führte etwa vor, wie ein Programm automatisch eine E-Mail zur Rückerstattung von Flugtickets schreiben kann. Eine neue Bildbearbeitungssoftware soll es Nutzern ermöglichen, dass Künstliche Intelligenz Teile des Bildes ergänzt, die gar nicht auf dem ursprünglichen Foto zu sehen sind. Auch die klassische Suchfunktion soll stärker von Künstlicher Intelligenz profitieren und etwa Fragen direkt in ganzen Sätzen beantworten. Die gewohnten Links sollen aber weiter Teil der Suchmaschine bleiben. Das Verkaufen von Onlinewerbung über Suchmaschinen ist immer noch das wichtigste Geschäftsfeld des Internetkonzerns.

Pichai betonte in seiner Präsentation mehrfach den Fokus auf die Sicherheit der Technologie. Von Google-KI erstellte Bilder etwa würden künftig alle über Wassermarken und Metadaten verfügen, die klar machen, dass die Bilder von einer Künstlichen Intelligenz erstellt worden sind. Damit reagierte Pichai indirekt auch darauf, dass vergangene Woche KI-Pionier Geoffrey Hinton nach mehr als zehn Jahren das Unternehmen verließ, um vor den Risiken der Technologie zu warnen.

Das aktuelle Entwicklungstempo ist enorm – nicht nur bei den großen amerikanischen Konzernen. Es erscheinen auch immer mehr frei verfügbare Sprachmodelle, die ihre Funktionsweise offenlegen. Das erhöht den Druck auf Google und Microsoft. Pichai wies schon auf das kommende KI-Modell „Gemini“ hin, das von Grund auf multimodal entwickelt wurde und „nochmal komplett neue Möglichkeiten eröffnen wird“.

Google unternimmt damit einen neuen Versuch eines Angriffes auf ChatGPT. Der erste Versuch endete in einem Fiasko. Bei der ersten Präsentation des Programms im Februar behauptete Bard, das James Webb Weltraumteleskop hätte die ersten Bilder eines Planeten außerhalb des Sonnensystems der Erde gemacht. Hat es aber gar nicht, wie sich schnell herausstellte. Googles Aktienkurs sank prompt um 9 Prozent, der PR-Schaden ließ sich nicht mehr abwenden.

Der Druck auf Google ist hoch. Schließlich war auch Open AI nicht untätig, veröffentlichte im März mit GPT-4 eine neue Version des Modells, auf dem ChatGPT basiert. Das Modell ist erstmals multimodal, kann also auch Bilder verarbeiten. Über sein Cloud-Angebot Azure bietet Microsoft ausgewählten Industriepartnern zudem schon Zugriff auf die Sprachmodelle von Open AI. Mit dabei ist unter anderem der deutsche Konzern Siemens. „Es besteht die Gefahr, dass Microsoft sich aktuell schon eine Vormachtstellung beim Einsatz von generativer KI in Unternehmen sichert“, sagte zuletzt Jörg Bienert, Vorstandsvorsitzender des KI-Bundesverbandes, der F.A.Z.

Google steuert nun auch in der Cloudsparte dagegen. Unter anderem kündigte Google auf der I/O für Unternehmen die Anwendung „Codey“ an, die Code in mehr als 20 Programmiersprachen vervollständigen oder sogar auf Basis von Befehlen in natürlicher Sprache ganz von alleine programmieren kann.

Zudem kündigte Google drei neue Geräte an: Das zu einem faltbare Smartphone Pixel Fold, das neue Pixel 7a und das neue Pixel Tablet.