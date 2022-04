Kühnes Pläne mit Investment : „Die Lufthansa ist ein ideales Ziel für langfristige Investoren“

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne ist zum größten privaten Anteilseigner der Deutschen Lufthansa avanciert. Wie berichtet, hält der Milliardär seit Beginn dieser Woche über seine Kühne Holding AG indirekt 10 Prozent der Airline. Mit dieser Position sei man zunächst einmal zufrieden; es könne aber auch sein, dass man den Anteil noch weiter aufstocke, sagt der Chef der Kühne Holding, Karl Gernandt, im Gespräch mit der F.A.Z.

Gernandt ist Kühnes rechte Hand; er betreut dessen Beteiligungen und sondiert Neuinvestitionen. Dafür stehen ihm enorme Mittel zur Verfügung: Als Mehrheitseigentümer des Logistikriesen Kühne + Nagel und Großaktionär der Container-Reederei Hapag-Lloyd fließen der Kühne Holding Jahr für Jahr hohe Dividenden zu. Allein die Dividende von Hapag-Lloyd für 2021 würde reichen, um eine Sperrminorität bei der Lufthansa aufzubauen.

Für die bisher erworbenen 10 Prozent an der Lufthansa hat die Kühne Holding, die Klaus-Michael Kühne privat gehört, nach Aussage Gernandts mehr als 800 Millionen Euro bezahlt. „Der Einstieg ist ein logischer Schritt, um das Engagement der Kühne Holding in der Logistik in Richtung Luftfracht auszubauen“, beschreibt Gernandt die Motivation für den Griff nach den Aktien. Und: „Die Lufthansa ist ein ideales Ziel für langfristige Investoren, wie wir es sind. Wir sind kapitalstark und gut mit der Materie vertraut.“

Sperrminorität nicht im Visier

Die verschiedenen Logistikunternehmen unter dem Dach der Kühne Holding irgendwie zusammenzubinden sei nicht geplant. An den bestehenden Strukturen in den Logistik- und Lieferketten solle und werde sich nichts ändern. „Wir sind sehr daran interessiert, dass die Unternehmen unter dem Dach der Kühne Holding aus sich heraus eine eigene Stärke entwickeln. Wir glauben nicht an den Gemischtwarenladen. Jeder soll das machen, was er perfekt kann.“ Man wolle die „einzelnen Perlen“ unterhalten und sich weiterentwickeln lassen.

Bei Hapag-Lloyd hat Kühne als Aktionär in der Vergangenheit auch konkret Einfluss genommen. Ist damit nun auch bei der Lufthansa zu rechnen? Nein, antwortet Gernandt, auf die Strategie der Airline, die ein starkes Management habe, wolle man keinen Einfluss nehmen. „Mit einem Anteil von 10 Prozent sind wir sicherlich nicht aufgerufen, von der Seitenlinie kluge Kommentare abzugeben.“ Mit der Ausrichtung auf die drei Felder Passage, Cargo und Wartung sowie den Drehkreuzen in Frankfurt und Zürich sei die Lufthansa für den kommenden Aufschwung in der Luftfahrt gut positioniert. An einem Austausch mit dem Vorstand ist Gernandt allerdings schon gelegen. „Wir wollen ernst genommen werden und bieten an, in einen strategischen Dialog einzutreten.“ Schließlich habe es auch für die Lufthansa einen Reiz, einen global vernetzten Logistikexperten als Aktionär und Strategiepartner zu haben. „Wir wollen ein fachkompetenter Investor sein, der vielleicht dazu beitragen kann, Lufthansa in schwierigen Phasen zu stabilisieren. Und in guten Phasen freuen wir uns.“

Kühne gilt als knorriger Unternehmer

Im Moment gibt es nach Aussage Gernandts keine konkreten Pläne, den Anteil an der Airline weiter auszubauen. Er deutet aber an, dass eine Aufstockung zu einem späteren Zeitpunkt durchaus denkbar ist. Nämlich dann, wenn der Bund zum Rückzug bläst. Aktuell hält der Bund über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 14,09 Prozent der Lufthansa. „Man wird sich die Rolle des Bundes partnerschaftlich anschauen“, gibt Gernandt vielsagend zu Protokoll. Eine Erhöhung der Beteiligung bis auf eine Sperrminorität von 25 Prozent ist nach Gernandts Aussage nicht vorgesehen. Denn dann stünde man möglicherweise vor kartellrechtlichen Problemen, weil Kühne + Nagel und Lufthansa in einer Kundenbeziehung stünden und somit als verbundene Unternehmen gewertet werden könnten.

Gernandt will keinen sofortigen Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat der Lufthansa anmelden. Aber er ließ durchblicken, dass er es für angemessen hielte, wenn die Kühne Holding als Großaktionär über kurz oder lang in das Aufsichtsgremium rücken würde. Dass Klaus-Michael Kühne persönlich in den Aufsichtsrat einzieht, ist nicht zu erwarten. Schon bei Hapag-Lloyd (und beim Hamburger Sportverein HSV) hat er sich durch Gernandt vertreten lassen.

Kühne gilt als knorriger Unternehmer – so wie zuvor schon Heinz Hermann Thiele vom Zulieferer Knorr-Bremse , der eine Beteiligung an Lufthansa aufgebaut hatte. Thiele hielt in der Spitze mehr als 15 Prozent der Anteile. Nach seinem plötzlichen Tod bauten seine Erben die Beteiligung aber wieder ab.