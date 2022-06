Luftfahrtpräsident im Gespräch : „Kritisches Nadelöhr sind die Sicherheitskontrollen“

Lange Warteschlangen an Check-in-Schaltern und Kontrollen, gestrichene Flüge, verspätetes Gepäck: Deutschlands Luftfahrt steht ein schwieriger Sommer bevor. Und Jost Lammers, Chef des Münchner Flughafen, muss sich nun darum kümmern, dass Herausforderungen nicht im Chaos enden – nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Seit Monatsbeginn ist Lammers neuer Präsident des Verbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

„Wir steuern in allen Bereichen nach, es wird es viel neues Personal gesucht und auch eingestellt. Es findet also schon eine Entlastung statt.“ Beseitigt sind die Engpässe aber nicht völlig. Am Flughafen Düsseldorf, wo sich zuletzt besonders lange Schlangen bildeten, soll zum dortigen Ferienbeginn am Wochenende nun ein zusätzlicher Dienstleister Kontrollstellen verstärken.

„Ein kritisches Nadelöhr sind die Sicherheitskontrollen. Dort werden Passagiere am ehesten unruhig, wenn sie Angst bekommen, ihren Flug zu verpassen“, sagt Lammers im Gespräch mit der F.A.Z. „Und an den Kontrollen fehlen über alle deutschen Flughäfen rund 20 Prozent des nötigen Personals.“

„Aufgabe des Staates“

Er sieht den Bund in der Pflicht. „Obwohl für die Sicherheitskontrollen private Dienstleister von der Bundespolizei beauftragt sind, ist die Sicherstellung eines effizienten Ablaufs der Kontrollen eine Aufgabe des Staates“, sagt er. „Um kurzfristig für Entspannung zu sorgen, wäre es mit Blick auf die nächsten Wochen eine sinnvolle Maßnahme, wenn die Bundespolizei mit eigenen Kräften unterstützt.“ Das Bundesinnenministerium sah das zuletzt anders.

Für die Bodenverkehrsdienste, also beispielsweise Mitarbeiter für das Verladen von Gepäckstücken, liefen intensive Gespräche, auch mit der Bundesregierung, um zu prüfen, ob Ausnahmegenehmigungen für die Einstellung von bereitstehenden Mitarbeitern aus der Türkei möglich sind, um diese für kurze Zeit zu rekrutieren. Die Suche im Inland hat bislang nicht alle Lücken gefüllt, zudem müssen alle Neubewerber vor der Einstellung eine behördliche Zuverlässigkeitsprüfung durchlaufen, die mehrere Wochen dauert.

Dass die Branche selbst zu spät auf steigende Buchungen reagiert habe, weist Lammers zurück. „Wir haben sehr abrupte Öffnungen erlebt. Corona-Reiserestriktionen sind in vielen Ländern kurzfristig gefallen“, sagt er. Die Nachfrage sei sehr sprunghaft gestiegen. „Die Menschen wollen reisen und glauben jetzt, dass es wieder geht.“

„Vergütung spielt eine Rolle“

Für Mai hatten die deutschen Flughäfen 387 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahresmonat gemeldet. Zwar habe es schon 2020 und 2021 Hoffnungen auf Erholung gegeben, dann seien neue Virusvarianten dazwischen gekommen. Nun wird für den Sommer mit 80 Prozent des Vor-Pandemie-Verkehrs gerechnet. Auf den Urlauberstrecken zum Mittelmeer und nach Nordamerika ist die Nachfrage sogar höher, nach Asien noch niedriger.

Nach dem Sommerschulferien wird der Urlauberansturm zwar abebben, die Personalsuche aber andauern. „Als Branche müssen wir überlegen, wie wir auch künftig so besonders und attraktiv wie in der Vergangenheit sein können. Dabei spielt auch die Vergütung eine Rolle“, sagt Lammers. Viele Mitarbeiter hätten sich während der Krise umorientiert, einige seien bei Logistikern untergekommen. „Wir stehen gerade in Ballungsräumen im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. Wenn dort etwas mehr gezahlt wird, ist das ein Beweggrund dorthin zu wechseln. Dem müssen wir uns stellen.“

Mehr zum Thema 1/