Kritische Rohstoffe : „Der Wohlstand Europas steht auf dem Spiel“

Die EU-Kommission hat den Critical Raw Materials Act vorgelegt, um den Abbau und das Recycling von 18 strategisch wichtigen Rohstoffen zu fördern. Der richtige Ansatz zur Sicherung von Europas Zukunft?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Die Europäische Union hat damit den Grundstein für eine systematische Be­arbeitung des Themas Rohstoffsicherheit gelegt. Der Plan enthält die richtigen Bausteine und hat grundsätzlich das Potential, die Liefersicherheit einiger kritischer Rohstoffe zu verbessern. Im Augenblick ist die Abhängigkeit Europas vor allem im Bereich der Rohstoffe für den Ausbau der Elektromobilität aber auch der erneuerbaren Energien von wenigen Produzenten und Lieferländern erheblich, im Bereich der Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe, dem sogenannten „Refining“, sogar dramatisch. Allerdings kommt Europa damit im Vergleich zu anderen Regionen 20 Jahre zu spät. Die Volksrepublik China, aber mittlerweile auch Kanada und nun auch die USA sind hier weit voraus. Und alle konkurrieren um die gleichen strategisch wichtigen Rohstoffvorkommen in Ländern wie Argentinien, Indonesien, dem Kongo oder Gabun. Niemand sollte daher die Erwartung haben, dass sich an der prekären Situation der europäischen Rohstoffversorgungssicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren etwas ändern wird. Leider ist es genau der Zeitraum, für den wir die kritischste Phase mangelnder Versorgungssicherheit erwarten, denn die Nachfrage nach den von der EU identifizierten Materialien wird vor allem in diesem Zeitraum am dramatischsten steigen. Der Wohlstand Europas steht also auf dem Spiel. Platt ausgedrückt: Was helfen Europa Batteriefabriken, wenn diese leer stehen, weil Europa die Rohstoffe fehlen?